[acspro] [CRUmbria-News] Impianti a fonte rinnovabile solare ed eolica: Individuazione delle aree idonee, tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e naturale dell’Umbria

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Rinviante in Commissione due mozioni sullo stesso argomento: una di Meloni

(Pd) e l’altra di Mancini (Lega) Pace (FdI) e Pastorelli (FI)

(Acs) Perugia, 24 settembre 2024 – L’Aula Di Palazzo Cesaroni, su

proposta di De Luca (M5S) e dopo il parere positivo degli stessi firmatari

degli atti, che avevano già provveduto alla loro illustrazione, ha rinviato

in Seconda Commissione la discussione su due analoghe mozioni riguardanti gli

impianti eolici e solari. La prima di iniziativa del consigliere Simona

Meloni (Pd): ‘Impianti eolici industriali e tutela del paesaggio, del

patrimonio culturale e naturale dell’Umbria’, l’altra promossa dai

consiglieri Valerio Mancini (Lega), Eleonora Pace (FdI) e Stefano Pastorelli

(FI): ‘Individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a

fonte rinnovabile solare ed eolica”.

Il dispositivo della mozione di iniziativa della capogruppo del Partito

democratico prevede l’impegno della Giunta: a promuovere una moratoria

temporanea sui nuovi progetti eolici industriali nelle aree di alto valore

paesaggistico, naturalistico e culturale in attesa di una revisione

dettagliata e partecipata della pianificazione energetica regionale e

nazionale; a garantire la partecipazione attiva delle comunità locali nei

processi decisionali riguardanti l’installazione di impianti eolici e

fotovoltaici, attraverso la promozione di incontri pubblici, consultazioni e

inchieste pubbliche in tutte le fasi del processo autorizzativo, come

previsto dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006; a richiedere al Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di adottare linee guida

ministeriali che garantiscano una distribuzione equa del fabbisogno

energetico regionale, evitando concentrazioni eccessive di impianti in aree

particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale; ad

individuare aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti eolici

e fotovoltaici in collaborazione con le amministrazioni comunali e

provinciali, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze

di sviluppo socio-economico delle comunità locali; a sostenere la ricerca e

lo sviluppo di alternative energetiche sostenibili che abbiano un minore

impatto paesaggistico e ambientale, come il microeolico e il solare

fotovoltaico integrato nel contesto urbano e rurale, promuovendo tecnologie

innovative in grado di minimizzare l’impatto visivo e ambientale degli

impianti; ad Istituire un Comitato Interregionale permanente tra le Regioni

Umbria e Marche ( e con la Regione Lazio che condivide largamente

problematiche dell’orvietano )per monitorare e valutare gli impatti dei

progetti eolici industriali proposti nella fascia appenninica, assicurando

una collaborazione costante tra le due regioni al fine di tutelare i

territori montani e collinari coinvolti.

La mozione dei tre consiglieri della maggioranza (Mancini, Pace e Pastorelli)

prevede invece di impegnare la Giunta: a predispone la documentazione

necessaria per l’individuazione delle aree idonee e non idonee

all’installazione di impianti a fonte rinnovabile solare ed eolica

contemperando le esigenze di tutela dei numerosi beni di diversa natura che

caratterizzano il nostro territorio, l’identità e l’immagine

dell’Umbria, in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale di

sviluppo sostenibile, e nel rispetto dei seguenti indirizzi, di considerare

prioritario e pertanto da includere nelle aree idonee all’installazione di

impianti fotovoltaici: impianti con moduli da collocare su edifici e

strutture esistenti o di nuova realizzazione in aree urbanizzate o

impermeabilizzate o compromesse da attività che hanno determinato la perdita

delle caratteristiche originarie dei luoghi; impianti con moduli collocati a

terra in aree di pertinenza degli edifici a qualsiasi uso destinati; in aree

classificate agricole o produttive, fermo restando il rispetto della massima

occupazione dei suoli ovvero della potenzialità fotovoltaica di cui al

Regolamento Regionale 7/2011 come modificato dal Regolamento Regionale

4/2022. Di valutare l’inclusione nelle aree non idonee dei beni

paesaggistici di cui al Codice 42/2004 e la possibile estensione del

perimetro dei beni oggetto di tutela tramite di fasce di rispetto di ampiezza

differenziata per tipologia o taglia di impianto, in particolare nel caso di

impianti eolici; di favorire l’installazione di impianti destinati alle

Comunità Energetiche Rinnovabili e all’autoconsumo delle imprese. AS/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79202