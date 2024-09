(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 *Ius Scholae – Referendum=*

*Fratoianni – Bonelli (Avs):*

*Per noi chi nasce, studia o cresce in Italia è italiano/a.*

*Oggi abbiamo firmato il referendum per cittadinanza*

Per noi chi nasce, studia o cresce in Italia è italiano/a.Ci siamo sempre

battuti per lo ius soli e lo ius scholae, per il diritto alla cittadinanza.

Per questo oggi abbiamo firmato il #ReferendumCittadinanza, che vuole

ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari prima di

richiedere la cittadinanza italiana. Perché vogliamo dare forza ad ogni

passo nella giusta direzione, sebbene ancora non sufficiente.

Per firmare c’è tempo fino al 30 settembre e ci vuole meno di un minuto.

Ci sono già 300mila firme, manca solo l’ultimo sforzo.

Firma e fai firmare anche tu online sul sito

https://referendumcittadinanza.it/

#AlleanzaVerdiSinistra

Lo scrivono sui social Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli

Roma, 23 settembre 2024