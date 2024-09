A Riccione, c’è il Veneto al top del Campionato Nazionale di Atletica Leggera su pista CSI

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Concluso a Riccione, dopo oltre 200 gare su pista con oltre 2mila finalisti in gara il Campionato Nazionale di specialità. Trentasei i record infranti nel libro associativo dei primati

Vola alto il Veneto nell’Atletica CSI

Sui podi delle graduatorie generali svettano due società vicentine: l’Atletica Colli Berici è 5 volte prima, la Polisportiva Dueville 4 volte d’argento con un oro nella classifica maschile. Doppio bronzo societario per la trevigiana Atletica Quinto Mastella. Atletica Ravello terza nella graduatoria assoluta RICCIONE 8-9-2024 – Nella domenica dedicata quasi interamente alle staffette (4×100, 4×400 e svedese) si è concluso a Riccione, il 26° Campionato nazionale di atletica leggera del CSI – realizzate con il patrocinio del Comune di Riccione ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna – cui hanno preso parte oltre duemila finalisti in rappresentanza di ben 135 società sportive di 13 regioni italiane. A riepilogare le oltre duecento gare del meeting romagnolo, che hanno laureato nelle 23 diverse categorie i nuovi campioni e le nuove campionesse nazionali, vestendoli con la canottiera scudettata con il tricolore, ci ha pensato la classifica generale di società. Regina fra tutte la Atletica Colli Berici Vicenza (4222 punti totali). Argento ai cugini vicentini della Polisportiva Dueville. Terza la trevigiana Atletica Quinto Mastella a suggellare il predominio dei sodalizi veneti. Classifica fotocopia anche nella

graduatoria giovanile, mentre una differenza arriva in quella societaria assoluta, dove sul gradino più basso del podio, quello del bronzo, sale l’Atletica Ravello dietro le due vicentine sempre al top.

Nella classifica uomini per società svetta la Pol. Dueville, mentre in quella femminile a brillare sono le atlete trentine della U.S. 5 Stelle Seregnano. A vincere il campionato di società staffette, femminile e maschile, ancora una volta gli sprinter della Colli Berici, tra le donne davanti alle due lombarde Virtus Calco Lecco e Atletica Ravello Milano, tra gli uomini sopravanzando le altre due vicentine Pol. Dueville e Us Summano. Coinvolgente nel corso della tre giorni di gare allo stadio “Italo Nicoletti”

la partecipazione degli atleti con disabilità, per un CSI che ha nell’inclusione uno dei suoi valori fondanti e motori della attività sportiva. Trentasei nuovi record battuti nel cricuito della atletica arancioblu, tra cui il 4:11.75 nei Juniores del folignate Giulio Moriconi dell’Atleticawinner, e, nel salto in alto i 176 cm sulla pedana cadetti saltati da Davide De Din, maglia friulana della Atletica 2000 Udine e ancora nei seniores i 185 cm raggiunti da Lorenzo Paganini del Ravello. L’entusiasmo veneto è anche per altri due successi personali: Sabrina Boldrini dell’Atletica Cortina, fra gli Amatori B donne è la nuova primatista degli 800m e dei 1500m mentre nello sprint il vicentino della Pol. Dueville, Massimo Belotti, neocampione nazionale Veterani A, è anche il nuovo recordman di categoria sia nei 100 sia nei 200 metri.

