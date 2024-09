(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

NOTA STAMPA

Valditara: “Soddisfazione per il rigetto del Tar ai ricorsi sulla graduatoria dei dirigenti scolastici”

“Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione delle prime Ordinanze con cui il TAR del Lazio ha rigettato in sede cautelare, all’esito della camera di consiglio del 5 settembre scorso, i ricorsi proposti avverso il decreto ministeriale con cui è stata approvata la graduatoria della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici.

Con le predette Ordinanze, il Tribunale ha riformato i Decreti monocratici precedentemente adottati in agosto, con cui è stata sospesa la citata graduatoria.

Il Ministero continuerà con la massima dedizione e impegno a svolgere, in raccordo con l’Avvocatura dello Stato, le proprie difese nel prosieguo dei giudizi, al fine di assicurare la nomina nell’interesse di tutto il sistema scolastico di 519 dirigenti scolastici per l’a.s. 2024/2025”. Così ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

