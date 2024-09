(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Museo della Città: prorogate fino a

domenica 29 settembre le mostre

temporanee allestite negli spazi del polo

culturale

Livorno, 4 settembre 2024 – Le mostre temporanee in corso al Museo della

Città, tanto nella Sezione Arte Contemporanea, quanto negli spazi degli

ex magazzini oleari, sono state prorogate fino al 29 settembre.

Fino a questa data, pertanto, sarà possibile visitare all’interno della Sala

del Grande rettile, nella Sezione Arte Contemporanea Gli animali

nell’antichità tra miti e leggende. Reperti archeologici dalle

collezioni civiche livornesi che testimonia il legame tra uomini e

animali nell’antichità. I reperti, principalmente selezionati dalla raccolta

Chiellini, includono rappresentazioni di animali reali e fantastici.

Sempre nella ex-chiesa del Luogo Pio Da Picasso a Warhol – Arte a

33 giri esplora l’interazione tra arti visive e musica attraverso copertine

di dischi in vinile create da artisti come Matisse, Basquiat, Picasso e

Warhol. Con la curatela di Vincenzo Sanfo, è possibile osservare preziosi

oggetti da collezione che documentano le incredibili collaborazioni tra

noti artisti visuali e musicisti.

Ancora visitabile negli spazi della Sezione Arte Contemporanea anche

Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria” mostra personale

dedicata all’artista livornese, mentre negli ambienti degli antichi

magazzini oleari, i “bottini dell’olio”, fino a domenica 29 settembre

rimane allestita Abitare il Museo – Omaggio al silenzio – la

collezione di Nature Morte nei depositi dei Musei Civici: la mostra

mette in luce una selezione di nature morte dalle collezioni civiche di

Livorno, che esplora la storia e l’evoluzione di questo genere

artistico, con una particolare attenzione all’accessibilità. Dal Seicento,

con le opere di Nicola Van Houbraken, fino al Novecento, con artisti

come Mino Rosi, Giovanni Bartolena, Carlo Carrà, Rossana Parenti e

altri, la natura morta viene reinterpretata, passando da simbolo della

fugacità della vita a espressione di bellezza, stato d’animo e

sperimentazione tecnica.

Nell’occasione proseguono anche a settembre le visite guidate a

partenza garantita programmate nei pomeriggi del sabato, al

costo di 2 € a persona (in aggiunta al biglietto di ingresso), a cura delle

cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Alle ore 18.00 la visita interesserà la Sezione Arte Contemporanea e le

mostre temporanee qui accolte, mentre alle ore 19.00 la visita

riguarderà la mostra nature morte.

INFORMAZIONI

– orari d’apertura: fino al 29 settembre dalle 10.00 alle 20.00

(chiuso il lunedì);

– il biglietto d’ingresso del Museo (intero 5 €, ridotto 3 €)

comprende le tre mostre su archeologia, vinili e Vukich e la Sezione Arte

Contemporanea;

– la mostra sulla natura morta allestita negli spazi degli ex Bottini

dell’Olio è sempre a ingresso gratuito.

Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio

Livorno

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi