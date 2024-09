(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

“Puliamo il mondo” arriva a Fiesole

Sabato 21 settembre appuntamento a Caldine alle 8.00,

per pulire lo spazio lungo il Mugnone

Fiesole, 2 settembre 2024. Torna, sabato 21 settembre, “Puliamo il Mondo’’, l’edizione italiana

di Clean Up the World, la manifestazione giunta alla sua XXII^ edizione e che, coinvolgendo più

di 130 Paesi, vede impegnati milioni di volontari a testimoniare l’impegno globale per

la salvaguardia del nostro pianeta. Realizzata in Italia da Legambiente con il patrocinio della

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza

Energetica (MASE) e dell’Unione Province d’Italia (UPI), nel 2023 ha reso protagonisti oltre

400mila volontari in 1300 comuni contribuendo alla riqualificazione di oltre 4000 aree.

L’edizione 2024 “Per un Clima di Pace” vuol lanciare un messaggio di condivisione e

partecipazione per la comunità, creando collegamento tra la società civile e il mondo del

volontariato.

“Con grande entusiasmo partecipiamo a questa edizione di Puliamo il mondo – dice l’Assessore

all’Ambiente Tommaso Rossi – a cui ci auguriamo partecipino tante famiglie. Per innescare un

cambiamento e promuovere lo sviluppo di una rinnovata coscienza ambientale, che tenga

seriamente conto delle azioni necessarie per contrastare il cambiamento climatico, è necessario

partire dai più piccoli. Sono proprio le bambine e i bambini che possono educare gli adulti

all’adozione di comportamenti più responsabili e sostenibili e per questo vogliamo costruire con le

scuole altre iniziative di educazione ambientale, per rendere Fiesole una comunità che ha cura

dell’ambiente perchè ha a cuore il presente e il futuro delle sue cittadine e dei suoi cittadini”.

L’appuntamento fiesolano di Puliamo il mondo è sabato 21 settembre a Caldine, in piazza

Mezzadri alle ore 8.00.

Lì saranno consegnati i “kit del volontario” con cui le bambine e i bambini con le loro famiglie

potranno partecipare alla pulizia dello degli argini e dello spazio pubblico lungo il Mugnone.

I posti sono limitati: è necessario prenotare entro lunedì 16 settembre.

Per partecipare è necessario scaricare i moduli dalla pagina dedicata sul sito e restituirli debitamente