Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – Patente a Crediti: come ottenerla. Obbligatoria dal 1 ottobre per lavorare nei cantieri

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Patente a Crediti: come ottenerla

Obbligatoria dal 1 ottobre per lavorare nei cantieri

di Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – “Come Associazione siamo convinti che la sicurezza sul lavoro non si tutela con la burocrazia, ma con il rispetto di regole che devono essere chiare ed applicabili. Creando un ambiente favorevole alla collaborazione e all’ascolto si potranno fare autentici passi avanti verso una maggiore sicurezza nei cantieri e nei posti di lavoro”.

“17.850 sono le imprese della provincia di Treviso operanti nei cantieri temporanei o mobili- ci riferiamo ad aziende di costruzione, agli impiantisti, ai serramentisti, alle aziende attive nei settori del legno e arredo, della carpenteria metallica e del verde – che occupano 67.100 addetti, le destinatarie del provvedimento che ha introdotto l’obbligo di conseguire avendone i requisiti la cosiddetta PATENTE A CREDITI che entra in vigore il prossimo 1 ottobre – afferma Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – Confartigianato sin dallo scorso marzo, mese in cui è stato pubblicato il Decreto, ha reso nota la sua contrarietà all’istituzione del nuovo meccanismo, giudicandolo farraginoso e pieno di incertezze e lacune applicative, destinato a non produrre alcun risultato positivo in termini di riduzione degli infortuni nei cantieri temporanei o mobili. Ad oggi si è ancora in attesa dei provvedimenti attuativi, dei quali circola solo una bozza, e del portale dedicato che dovevano essere rilasciati prima della pausa estiva per consentire alle imprese di curare l’istruttoria in tempo utile”.

Per far si che gli imprenditori, con o senza dipendenti, non arrivino a ridosso della scadenza senza aver proceduto alla verifica del possesso dei requisiti necessari a fare la richiesta al Ministero del Lavoro l’Associazione ha programmato tre eventi nel territorio: il primo si è svolto Ad Asolo il 27 agosto e ha visto la partecipazione di oltre trecento imprenditori; gli altri due sono fissati per il 3 settembre nell’auditorium Dina Orsi di Conegliano e il 4 settembre presso il centro congressi del BHR Treviso Hotel di Quinto di Treviso alle 20.00.

Gli appuntamenti sono realizzati di concerto con le Organizzazioni sindacali Filca-Cisl, Fillea-CGIL, Feneal-Uil della provincia di Treviso e con il supporto organizzativo di Confartigianato Marca Trevigiana Formazione e con il contributo di Edilcassa Veneto.