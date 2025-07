Comunicato Stampa 1149/2025 Caldo estremo. Il Veneto fa scudo: Zaia firma l’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più critiche, “Salvaguardare la salute viene prima di tutto”

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

OGGETTO: Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo

e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte

temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente Ordinanza si dettano disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei

lavoratori che svolgono l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle

cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico

ambientale sulla salute.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare,

l’art. 32, comma 3 che prevede, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, il potere del Presidente

della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla Regione o a

parte del suo territorio comprendente più Comuni;

VISTA la Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 recante lo Statuto della Regione del Veneto e, in particolare, l’art. 3,

comma 1 secondo cui “L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare

e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione”;

VISTO l’art. 117, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che disciplina la ripartizione delle

competenze tra gli enti territoriali in materia di interventi d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica;

VISTO l’art. 650 del Codice penale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

DATO ATTO che l’esposizione ad alte temperature costituisce un importante fattore di rischio anche in ambiente

lavorativo, che può comportare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che

svolgono la propria mansione all’aperto. L’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole

possono, infatti, determinare un esaurimento da calore, colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore,

possono aumentare il rischio di lesioni dovute ad affaticamento, nonché l’esposizione a sostanze chimiche nocive

per i lavoratori correlate alle alte temperature;

VISTE le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025, trasmesse a tutti i Presidenti

delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 3981/C7SAN al fine di promuovere un comportamento

uniforme sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che tali Linee di indirizzo prevedono, nell’ambito delle raccomandazioni finalizzate alla

prevenzione degli effetti del calore e della radiazione solare, misure relative all’organizzazione del lavoro, tra le quali

anche quella di limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori che operano

all’aperto qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi

rilevanti per la salute del lavoratore;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32 adottato d’urgenza con il

quale sono state recepite le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”

così come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

RITENUTO che l’applicazione delle suddette Linee di indirizzo garantisca un’adeguata tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non

climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne;

RILEVATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nonché nelle cave e nelle relative

pertinenze esterne è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla

calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo

reale sul sito web http://www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al

caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori, e, più specificatamente, sul sito

https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro;

DATO ATTO che in data 1° luglio 2025 si è tenuta una riunione straordinaria del Comitato Regionale di

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui alla

Deliberazione della Giunta regionale n. 4182 del 30 dicembre 2008, dalla quale è emersa la necessità di adottare con

urgenza misure straordinarie a tutela della salute dei lavoratori che operano all’aperto in condizioni di esposizione

prolungata alle alte temperature, definendone le modalità operative;

PRESO ATTO altresì che nel corso della riunione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di

prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è emerso che alcune realtà aziendali hanno nel

frattempo già adottato specifici accordi contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte

all’aperto e che pertanto tali accordi aziendali devono essere fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore

tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare un provvedimento contingibile e urgente, con efficacia su tutto il territorio

regionale, a tutela della salute dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico,

nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, finalizzato a ridurre l’impatto

dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi ai quali è esposto il relativo personale, evitando così

conseguenze gravemente pregiudizievoli;

VALUTATO conseguentemente con riferimento a tutte le attività lavorative afferenti ai settori agricolo e

florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, che comportano una esposizione prolungata al sole,

di disporre il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, dal 3 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025 e limitatamente

ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet

http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica

intensa”, ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,

per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla

compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

di vietare lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30

alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale

nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico,

nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di

prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei

lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del

lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito

http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività

fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;

di stabilire che gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, contenenti misure di tutela per i

lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale

o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove

le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto

delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;

DISPONE

che il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i

concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di

protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure

organizzative ed operative – come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal

calore e dalla radiazione solare” – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte

temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore

di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute

all’esecuzione della presente Ordinanza possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 121, comma 6 del

D.Lgs. n. 36/2023, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza

applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto;

che restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento;

di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di legge ai Prefetti del Veneto, alla Città Metropolitana di

Venezia e alle Province del Veneto, ai Sindaci dei Comuni del Veneto, alle Aziende ULSS del Veneto, ai

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria

del Veneto;

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del

Veneto, nonché sui siti internet delle Aziende ULSS;

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze

sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato);

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro il termine di giorni centoventi.

