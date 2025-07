(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

Approvato il bilancio consuntivo 2024 di fondazione Musei Civici di Venezia

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Musei Civici di Venezia si è riunito, alla presenza della Presidente Mariacristina Gribaudi, per approvare il bilancio consuntivo 2024 dei musei civici veneziani che si chiude con un valore della produzione di 40,5 milioni di euro (+4,5% rispetto al 2023) con ricavi in crescita del +4,4% rispetto al 2023 e investimenti finanziati e realizzati per 20 milioni di euro.

Il 2024 ha visto crescere il pubblico dei musei e delle mostre organizzate nelle varie sedi del 3,9% rispetto al 2023 raggiungendo oltre i 2,4 milioni di visitatori, con la conferma delle provenienze internazionali e più in particolare di quelle statunitensi (22,5%), in percentuale simile a quella degli italiani (23%) seguiti da Francia (11,8%), UK (5,6%) e Spagna (4,8%). I Musei Civici si confermano essere luoghi di incontro e, sempre più, spazi da vivere consolidando anche a Venezia una tendenza globale che qui è sostenuta dai numerosi servizi offerti come caffetterie e bookshop – in crescita rispetto al 2023 di circa il 29% – e altri servizi in crescita del 22,5% rispetto al 2022 come audioguide, attività educative e di fidelizzazione, il servizio Dog&Museum (848 utenti nel 2024).

Nel 2024 sono stati realizzati 7 nuovi progetti espositivitemporanei che hanno riscontrato una buona risposta di pubblico anche grazie a quasi 600 opere in prestito concesse in virtù di 106 nuove collaborazioni stipulate con Musei, gallerie e collezioni private nazionali ed estere. Parallelamente la Fondazione nel 2024 ha partecipato alla realizzazione di 29 mostre in Italia e all’estero, coordinando e gestendo prestiti di 271 opere appartenenti alle collezioni e allo straordinario patrimonio in gestione.

La Fondazione è inoltre da sempre impegnata nella tutela e conservazionedel patrimonio storico e culturale dei Musei Civici, in questo contesto nel 2024 va segnalata la scoperta e il restauro della “Madonna con bambino, San Giovannino e sei Sante” recante “L’impronta del Mantegna” un importante dipinto di fine Quattrocento riscoperto nei depositi del Museo Correr di Venezia, e la valorizzazione della Quadreria di Palazzo Ducale che custodisce le opere di sommi maestri dell’arte veneziana. Allo stesso modo nel 2024 sono state valorizzate anche le donazioni ricevute e tra queste la collezione di Ca’ Rezzonico è stata arricchita grazie al lascito dell’Ambasciatore Paolo Galli con 216 fogli di maestri italiani dal Cinquecento al Novecento, Palazzo Mocenigo ha visto la donazione dell’archivio tessile di abiti e accessori derivante dal laboratorio dell’artista veneta Elda Cecchele ed infine l’allestimento permanente della donazione di 450 opere della Famiglia Moretti al Museo del Vetro di Murano che raccontano le vicende di una famiglia e l’evoluzione di una prestigiosa tradizione.

Il sistema museale civico veneziano è ricco, articolato e complesso e richiede costanti investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi che sono anche uno straordinario patrimonio della città di Venezia. Nel 2024 i principali investimenti sono stati destinati a oltre 10 interventi e tra questi il restauro della Sala delle Quattro Porte al Ducale e dell’area espositiva al secondo piano del Museo Correr con interventi di riqualificazione per visitatori e personale nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della nuova aula didattica del Museo di Storia Naturale. In terraferma, nella primavera 2025 è stato avviato il cantiere per la realizzazione di un nuovo accesso alle sale espositive del Centro Candiani e la ristrutturazione e riqualificazione dell’Ex Emeroteca, che da dicembre ospita una caffé letterario al piano terra e ammezzato oltre che atelier d’artista ai piani superiori, oltre al perfezionamento della progettazione esecutiva dell’edificio Palaplip a Carpenedo destinata al recupero funzionale per attività culturali e sociali rivolte ai cittadini. Sono iniziati anche i lavori per l’ampliamento del Museo del Vetro di Murano, mentre è in fase di avvio la gara per la progettazione del recupero dell’immobile delle Pescherie a Rialto.

Tutto questo nell’ottica della missione primaria dei musei: essere luoghi della città e per le persone. Lo dimostra la varia e vasta proposta di MUVE Education, con progetti per famiglie, per giovani, per persone con esigenze specifiche, nuovi cittadini, che nel 2024 ha visto la partecipazione di 45.000 utenti. Attività on demand, per gruppi, dedicati alle collezioni e alle mostre, con oltre 5000 partecipanti nel contesto dell’esposizione “I mondi di Marco Polo” oltre a percorsi plurisensoriali, per persone con Alzheimer e caregivers, per persone detenute, persone con dipendenze.

Infine, nell’anno sono state organizzate numerose aperture straordinarie in occasione delle festività, delle aperture serali e dei Musei in Festa incrementando così la possibilità per cittadini e visitatori di apprezzare le mostre e le collezioni permanenti.

Forti di questi risultati e del successo della programmazione che ha riscontrato il gradimento di cittadini e visitatori, possiamo guardare al futuro con ottimismo. I prossimi quattro anni saranno altrettanto sfidanti ma, grazie ad un approccio imprenditoriale e prudenziale e a uno staff di prim’ordine la Fondazione Musei Civici potrà mettere in campo risorse economiche e intellettuali per operare investimenti diretti che ammonteranno complessivamente a quasi 40 milioni di euro tutti finanziati da risorse proprie, donazioni e attività di fundraising, ha dichiarato la Presidente Mariacristina Gribaudi.

Continua il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: Grazie ad una gestione attenta, abbiamo spalle larghe e sguardo rivolto al futuro. Questi interventi si concentreranno sia sulla costruzione di un’offerta museale e culturale di prim’ordine ma anche sul restauro e la conservazione di spazi ed edifici – sia in centro storico che in terraferma – La Fondazione si sta evolvendo sempre di più un attore sociale e culturale, motore di sviluppo condiviso e protagonista in tutte le “città di Venezia”.COMUNICATO STAMPA

