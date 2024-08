(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Lavoro, Volpi (FDI): Dati ISTAT confermano l’ottimo lavoro del Governo Meloni

“Anche in estate il tasso di occupazione aumenta mentre quello di disoccupazione cala. I dati ISTAT relativi al mese di luglio parlano chiaro: +56mila occupati che portano il numero complessivo degli italiani che lavorano a superare la soglia dei 24 milioni e il tasso di occupazione a raggiungere il 62,3%, dato record dal 2008. Allo stesso tempo il tasso di disoccupazione scende dello 0,4% e si attesta sul 6,5%. A chi ci accusa di fare solo propaganda rispondiamo con questi numeri che rappresentano in modo concreto e incontrovertibile i risultati che questo Governo sta raggiungendo grazie a tutte le iniziative messe in campo in tema di lavoro che si stanno rivelando vincenti”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi componente della commissione lavoro pubblico e privato.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati