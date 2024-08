(ARC) Eventi: Zilli, con Altan Tolmezzo presidio offerta culturale Fvg

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

ven 30 agosto 2024 L'assessore ha visitato la mostra del disegnatore

Trieste, 30 ago – “Una mostra affascinante per un pubblico di

tutte le et?, che fa di Tolmezzo un presidio importante

dell’offerta culturale della regione”.

Cos? oggi nel capoluogo carnico l’assessore regionale alle

Finanze Barbara Zilli in visita alla rassegna ‘ALTAN. Terra,

omini e bestie’ allestita a Palazzo Frisacco.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, particolarmente

attuale il tema ricalcato dalla mostra: quello che racchiude

l’ambiente, la sostenibilit? e la difesa della natura.

“Argomento – ha aggiunto – che, nelle vignette, viene ripreso con

forza dai pi? giovani, i quali come nella realt? per il loro

futuro si interessano dello stato di salute del mondo”.

