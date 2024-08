(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicati del 29/08/2024

Consiglio | ore 11:05

INVITO AI MEDIA – 5.9, Giornata dell’Autonomia: presentazione del volume “Arte nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”

In Consiglio provinciale si trova una collezione che comprende più di 100 opere d’arte, oltre ad affreschi e vetri di Murano: questo prezioso patrimonio artistico è stato studiato e catalogato in un volume che verrà presentato giovedì prossimo, 5 settembre, alle ore 11.00 in Consiglio provinciale.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/invito-ai-media-5-9-giornata-dell-autonomia-presentazione-del-volume-arte-nel-consiglio-della-provincia-autonoma-di-bolzano)

