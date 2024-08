COMUNICATO STAMPA: A scuola dalle Bandite di Scarlino (+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

A scuola dalle Bandite di Scarlino

Dall’università e dagli istituti superiori della Toscana per imparare a

gestire un allevamento di asini e una riserva naturale

Le Bandite di Scarlino continuano ad ospitare giovani studenti per

accrescere la loro conoscenza nel settore agroforestale. Gli ambiti sono

due: quello universitario, con la convenzione con l’Università di Pisa

che mette a disposizione dei tirocini per l’acquisizione di crediti,

all’allevamento delle Bandite, ospitando gli studenti nelle foresterie.

Quest’estate sono due le studentesse di Scienze veterinarie che hanno

vissuto l’esperienza formativa a Scarlino: Emma Scoccati e Lisa Zanardi

sono state ospiti del centro per un mese e mezzo occupandosi

dell’allevamento di asini amiatini, della verifica degli esemplari, del

loro stato di salute e delle vaccinazioni. L’altro ambito è quello

dell’alternanza scuola lavoro che ha visto l’arrivo della giovane

Ginevra Raffozzi dall’Istituto Fanfani – Camaiti di Pieve Santo Stefano.

La studentessa ha collaborato con gli uffici delle Bandite di Scarlino nella

gestione burocratica della riserva naturale. «La presenza di giovani

studenti all’interno del complesso delle Bandite è motivo di orgoglio per

l’Amministrazione comunale – dichiarano il vicesindaco Michele Bianchi e

l’assessore alle Bandite, Silvia Travison –: le studentesse hanno potuto

conoscere in prima persona l’importante lavoro svolto sia dagli uffici che

da chi si occupa dell’allevamento di asini amiatini, vivendo a stretto

contatto con i dipendenti delle Bandite. L’esperienza sul campo

rappresenta un valore aggiunto nella formazione e siamo veramente

soddisfatti di poter offrire quest’opportunità ai giovani anche perché

loro avranno il compito di portare avanti la tutela dell’ambiente che ci

circonda».

