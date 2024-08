ARCO Paralimpiadi Parigi2024: Azzurri pronti per l’Esplanade des Invalides

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

GIOCHI PARALIMPICI PARIGI 2024

Azzurri pronti per l’Esplanade des Invalides

La Nazionale di tiro con l’arco è arrivata ieri a Parigi. Un primo gruppo

al mattino e il secondo nella nottata a causa dei ritardi dei voli. Oggi e

domani gli azzurri faranno le prove di tiro nell’arena allestita a Les

Invalides che ospiterà eliminatorie e finali. Giovedì 29 agosto il via alle

72 frecce di ranking round che determinano il tabellone delle eliminatorie

individuali e mixed team.

La Nazionale Paralimpica di tiro con l’arco è arrivata in Francia per i

Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Ieri mattina ha preso il volo il primo

gruppo e nella serata il resto della spedizione – arrivata a notte fonda a

causa dei ritardi dei voli – ha raggiunto la capitale francese per la

competizione arcieristica che prenderà il via il 29 agosto e che terminerà

il 5 settembre.

Oggi e domani gli azzurri saranno in campo per la “familiarizzazione”: le

prove di tiro nello stadio che accoglierà le eliminatorie e le finali nello

splendido impianto allestito all’Esplanade des Invalides, il medesimo luogo

di gara utilizzato per le Olimpiadi.

*140 ARCIERI DI 47 NAZIONI *

Saranno sulla linea di tiro 75 arcieri uomini e 65 donne in rappresentanza

di 47 Nazioni. Le categorie previste dal programma di gara sono, al

maschile e al femminile, *Arco Olimpico Open* (o *Ricurvo*), *Compound Open*

e *W1*. In ciascuna categoria è prevista la competizione individuale e

quella a squadre miste. Le sfide dell’arco olimpico si disputano sui *70

metri*, su visuale da *122 cm*, con il *set system*, mentre il compound e

il W1 tirano a *50 metri* di distanza su visuale da *80 cm*, con il *sistema

cumulativo* dei punteggi.

L’Italia con *9 azzurri* qualificati sui 12 disponibili, potrà gareggiare

in tutti gli eventi medaglia e, per la prima volta, scenderà in campo oltre

che nel mixed team olimpico e compound, anche nel W1.

*GLI AZZURRI IN GARA *

Nel ricurvo open andranno sulla linea di tiro *Stefano Travisan*i (Gruppo

Sportivo Paralimpico Difesa), *Veronica Floreno* (Gruppo Sportivo

Paralimpico Difesa) ed *Elisabetta Mjino* (Arcieri delle Alpi). Nel

compound open *Matteo Bonacina* (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), *Eleonora

Sarti* (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e *Giulia Pesci* (Gruppo

Sportivo Paralimpico Difesa). Nel W1 *Paolo Tonon *(Gruppo Sportivo

Paralimpico Difesa), *Asia Pellizzari* (Fiamme Oro) e *Daila Dameno

*(Polisportiva

Disabili Valcamonica).

Lo staff tecnico al seguito dell’Italia è composto dal Direttore

Tecnico *Guglielmo

“Willy” Fuchsova*, i coach* Antonio Tosco* e *Fabio Fuchsova*, la

fisioterapista *Chiara* *Barbi* e lo psicologo *Gianni* *Bonas*.

*Nessun esordiente per l’Italia nell’arco olimpico open: Elisabetta Mijno

,

nata a Moncalieri nel 1986 e medico chirurgo al CTO di Torino, ha fatto il

suo esordio alle Paralimpiadi a Pechino 2008, poi argento individuale a

Londra 2012, bronzo a squadre miste a Rio 2016 e argento a squadre miste a

Tokyo 2020. Veronica Floreno

,

che aveva chiuso col 4° posto individuale e a squadre al suo esordio a

Londra 2012, è stata titolare anche alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro,

mentre per Stefano Travisani

quella

parigina sarà la seconda presenza dopo l’argento vinto con Mijno in

Giappone.*

*Nel compound open farà invece il esordio alle Paralimpiadi Giulia Pesci

:

l’atleta pavese, classe ’87, ha ottenuto il pass vincendo il torneo di

qualificazione di Dubai 2024, mentre per Eleonora Sarti

,

nata a Cattolica nel 1986, quella di Parigi sarà la terza presenza:

l’esordio a Rio 2016 un anno dopo la vittoria del titolo Mondiale e poi

Tokyo 2020. Anche il bergamasco Matteo Bonacina

,

classe ’84, conterà la sua terza presenza: l’esordio a Rio de Janeiro, poi

titolare a Tokyo, e adesso arriva a Parigi da campione del mondo in

carica. *

*Nel W1 da raccontare la storia di Daila Dameno

: nata

a Magenta e residente a Gambolo (Pv), classe ’68, è all’esordio nel tiro

con l’arco, ma ha già vissuto l’atmosfera dei Giochi, avendo vinto nello

sci un argento e un bronzo alle Paralimpiadi invernali di Torino 2006,

oltre ad essere stata titolare nel nuoto ai Giochi Paralimpici di Atene

2004. Per Asia Pellizzari

,

classe 2001 e residente a Mareno di Piave (Tv), sarà invece la seconda

presenza dopo l’esordio a Tokyo 2020, mentre Paolo Tonon

,

atleta di Orsago (Tv), classe ’89, a Parigi farà il suo esordio alle

Paralimpiadi, dove permetterà all’Italia di gareggiare per la prima volta

nel mixed team W1. *

*IL PROGRAMMA *

Il programma prevede l’inizio della competizione giovedì 29 agosto e la

conclusione giovedì 5 settembre. Oggi, domenica 25 e domani, lunedì 26

agosto, gli azzurri e tutti gli altri partecipanti faranno le prove di tiro

nell’arena delle eliminatorie e finali, mentre il 27 e 28 si svolgeranno i

tiri di prova sul campo dove si disputeranno le 72 frecce di ranking round.

Le giornate in cui verranno assegnate le *medaglie*: *sabato 31 agosto* (finali

individuali donne: W1 al mattino e Compound Open al pomeriggio), *domenica

1 agosto* (finali individuali uomini: W1 al mattino e Compound Open al

pomeriggio), *lunedì 2 settembre* (finali mixed W1 al mattino, mixed team

Compound Open al pomeriggio), *martedì 3 settembre* (finali donne Arco

Olimpico Open), *mercoledì 4 settembre* (finali uomini Arco Olimpico Open)

e *giovedì 5 settembre* (finali mixed team Arco Olimpico Open al

pomeriggio).

*Giovedì 29 agosto* si comincia con le 72 frecce di ranking round che

determinano il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre

miste. Al termine di questa prima giornata si sapranno gli avversari e gli

orari delle sfide che dovranno affrontare gli azzurri.

*Venerdì 30 agosto*, dalle ore 9:00 alle 12:00, i 16esimi di finale donne

Compound Open e dalle 15:30 alle 19:45 i 16esimi uomini Compound Open.

*Sabato 31 agosto*, dalle 9:00 alle 11:50, le eliminatorie del W1 donne,

alle ore 12:22 la finale per il bronzo e alle 12:39 quella per l’oro. Dalle

15:30 alle 19:11 le eliminatorie Compound Open maschile, con la finale per

il bronzo prevista alle 19:43 e quella per il titolo olimpico alle 20:00.

*Domenica 1° settembre*, le eliminatorie del W1 uomini vanno dalle ore 9:00

alle 11:50, seguite dalla finale per il terzo posto alle 12:22 e quella per

l’oro alle 12:39. Dalle 15:30 alle 19:11 si disputano le eliminatorie

individuali Compound Open maschili, alle 19:43 il match per il terzo posto

e alle 20:00 quello per l’oro olimpico.

*Lunedì 2 settembre* le eliminatorie mixed team W1 iniziano alla 9 e

finiscono alle 12:00, con la finale per il bronzo prevista alle 12:35 e

quella per il primo posto alle 12:55. Dalle 15:30 alle 19:50 le sfide del

mixed team Compound Open: finale per il terzo posto alle 20:25 e quella per

l’oro alle 20:45.

*Martedì 3 settembre* in campo l’Arco Olimpico Open femminile per i 16esimi

dalle 9:00 alle 13:15, dalle 17:00 alle 18:25 quarti e semifinali, mentre

alle 18:57 la finale per il bronzo e alle 19:14 quella per l’oro.

*Mercoledì 4 settembre* tocca all’Arco Olimpico Open maschile: dalle 9:00

alle 15:27 16esimi e ottavi; dalle 17:30 alle 18:55 quarti e semifinali,

alle 19:27 il match per il terzo posto e alle 19:44 la sfida per il titolo

olimpico.

*Giovedì 5 settembre* si chiude con le sfide a squadre miste dell’Arco

Olimpico Open con gli ottavi che si disputeranno dalle 10:00 alle 12:20,

seguiti dai quarti e semifinali dalle 15:00 alle 16:40. A conclusione, la

finale per il bronzo alle 17:15 e quella per l’oro olimpico alle 17:35.

*AVVERSARI E CAMPIONI USCENTI *

Per la prima volta in questa edizione dei Giochi Paralimpici ci saranno tre

arcieri nel compound open che impugnano l’arco con i piedi e sganciano la

freccia con la bocca. Oltre al campione statunitense *Matt Stutzman*, noto

per la sua storia travagliata, le vittorie internazionali e il suo

soprannome, “The Armless Archer”, che è stato il primo ad utilizzare questa

tecnica non avendo le braccia, saranno in gara anche il belga *Piotr Van

Montagu* e l’indiana *Sheetal Devi*. Tutti e tre hanno l’ambizione e la

possibilità di raggiungere il podio.

La grande assente di questa paralimpiade è la fuoriclasse iraniana *Zahra

Nemati* nell’arco olimpico open: vincitrice di 3 ori individuali

consecutivi, quello di Londra 2012 vinto contro Elisabetta *Mijno* e quello

di Tokyo 2020 contro Enza *Petrilli*, mentre a Rio 2016 oltre ha ottenuto

il titolo olimpico ed è stata titolare e portabandiera per il suo Paese ai

Giochi Olimpici. Nemati, impegnata in questi anni come ambasciatrice dei

diritti delle donne nello sport e di atleti con disabilità, non difenderà

l’oro vinto in Giappone, ma sarà presente in qualità di rappresentante

degli atleti in seno alla commissione IPC. Nemmeno il campione uscente del

ricurvo maschile sarà in gara, lo statunitense *Kevin Mathe*, così come, la

*Russia* non potrà difendere nel mixed ricurvo l’oro vinto a Tokyo contro

il duo italiano *Mijno-Travisani*.

Nel compound open potranno invece difendere il titolo paralimpico vinto nel

2021 il cinese *He Zihao*, la britannica *Phoebe Pine* e la *Cina* nel

misto.

Nel W1 difenderanno l’oro vinto in Giappone il fuoriclasse della Repubblica

Ceca, *David Drahoninsky*, la cinese *Chen Minyi* e anche in questa

categoria è la *Cina* campione uscente nel mixed team.

*LE GARE IN TV *

In Italia le competizioni degli azzurri ai Giochi Paralimpici verranno

trasmesse in diretta TV in chiaro da *Rai Due*, oltre che su Rai Sport e

Rai Play. Come per le Olimpiadi, con l’abbonamento su *Discovery+* sarà

possibile vedere tutte le competizioni. Le gare in diretta saranno

trasmesse anche sui canali *Eurosport* su SKY e DAZN.

*IN ALLEGATO FOTO FITARCO/ERCOLI E FOTO WORLD ARCHERY – LIBERE DA DIRITTI

EDITORIALI*

25/08/2024

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*