ARCO: Vittorio Polidori nuovo Presidente FITARCO

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 *FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO*

*ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA*

*Premiazione Azzurri, Tecnici e Società – biennio 2023/2024*

*Fiumicino (Roma), domenica 16 febbraio 2025*

*VITTORIO POLIDORI E’ IL **NUOVO PRESIDENTE DELLA FITARCO *

*ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO FEDERALE – QUADRIENNIO 2025-2028*

Si è svolta presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma)

l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FITARCO, che ha visto

l’elezione di Vittorio Polidori come nuovo Presidente della Federazione

Italiana Tiro con l’Arco con il 64,68% dei voti. E’ lui il successore del

Presidente uscente Mario Scarzella, che ha guidato il tiro con l’arco

italiano per sei mandati consecutivi. Lo sfidante, Stefano Tombesi, ha

preso il 35,17% dei voti, 15 le schede bianche con lo 0,16%.

Vittorio Polidori è il 9° Presidente della FITARCO, dal 1961 ad oggi, data

della fondazione della Federazione. Nato a Roma il 10 giugno 1963, ha un

figlio, Jacopo, anche lui arciere. Dopo l’avvio lavorativo in Honywell, è

diventato manager per un gruppo bancario olandese, per poi ricoprire lo

stesso ruolo in Alphabet per 12 anni. Attualmente lavora per la Ballsystem

SPA, azienda leader nel mondo del Paintless Dent Repair. Vittorio Polidori

è entrato nel mondo arcieristico nel 1991, inizialmente come atleta e,

successivamente, nelle vesti di dirigente, è stato consigliere della sua

società, gli Arcieri Torrevecchia, poi consigliere del comitato regionale

Fitarco Lazio per quattro anni, del quale è diventato presidente per un

mandato e, nello scorso quadriennio, è stato eletto Consigliere Federale.

Adesso, la soddisfazione di essere eletto alla guida della Federazione.

DICHIARAZIONI – Visibilmente emozionato, queste le prime dichiarazioni di

Vittorio Polidori dopo la proclamazione: “*Grazie, ce la metterò tutta, 24

ore su 24, 365 giorni l’anno. Sono molto emozionato e so che non sarà

facile raccogliere l’eredità di Mario Scarzella, per 25 anni alla guida

della Federazione. Per me è stato un maestro, una persona da ammirare e

spero che lui mi dia una mano così come ha promesso che avrebbe fatto. E’

riuscito a portare a un altissimo livello il nostro movimento e sono sicuro

che facendo le giuste correzioni potremo proseguire il lavoro svolto fino

ad oggi. Quali correzioni? Per esempio l’uso delle nuove tecnologie per i

corsi di aggiornamento riservati ai tecnici. Abbiamo già predisposto una

nuova piattaforma che ci aiuterà a realizzare questo obiettivo. Uno dei

primi compiti da affrontare sarà quello di rivedere la struttura tecnica,

struttura che sarà ampliata e rafforzata per dare più energia sia nel

comparto senior che nel giovanile. Inoltre, alcuni progetti già in essere

verranno rafforzati e in alcuni casi corretti. Abbiamo un programma ben

preciso che voglio portare a termine entro il corso del quadriennio e per

questo, come ho detto a inizio assemblea, mi dedicherò esclusivamente alla

Federazione: tolte le incombenze burocratiche e i tempi tecnici per

lasciare il mio lavoro, il mio tempo sarà interamente dedicato alla guida

della tiro con l’arco italiano*”.

Al termine della votazione, è stato eletto anche il nuovo Consiglio

Federale per il quadriennio 2025/2028 che è così composto: Elena Forte

e Luciano

Spera (Collegio Nazionale), Alessandro Albanese (macro zona centro-sud), Silvia

Ribecai (macro zona centro), Maria Angela Casartelli (macro zona

centro-nord), Federico Pettenazzo (macro zona nord-est), Enrico

Rebagliati (macro

zona nord-ovest e isole), Cristina Pernazza (Rappresentante Tecnici), Marco

Galiazzo ed Elisabetta Mijno (Rappresentanti Atleti) e come Presidente

Collegio dei Revisori dei Conti è stato confermato Mauro Leone.

——————– —————– ——————

*CERIMONIA DI PREMIAZIONE *

*ATLETI, TECNICO E ARBITRO DEL BIENNIO 2023/2024*

Prima che prendesse il via l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della

FITARCO, si è svolta questa mattina presso l’Hotel Hilton Rome Airport di

Fiumicino (Roma) la cerimonia di premiazione che, alla presenza del

Presidente CONI, Giovanni Malagò e del Presidente CIP, Luca Pancalli, ha

visto sfilare i migliori arcieri, il miglior tecnico e arbitro del biennio

2023/2024 e le migliori società.

A vincere il premio come migliori atleti sono stati i campioni paralimpici

Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, oro misto a Parigi 2024, menzione

speciale per l’azzurra del compound, Elisa Roner, mentre il premio come

miglior tecnico è andato al Direttore Tecnico della divisione compound,

Flavio Valesella e quella al miglior giudice di gara a Martino Miani, che

la scorsa estate all’Esplanade des Invalides ha dato il via alla gara di

qualifica, arbitrando anche una delle finali olimpiche.

Inizialmente, il presidente uscente Mario Scarzella ha ringraziato per la

loro presenza i presidenti Malagò e Pancalli, insieme ai quali ha poi

premiato il Segretario generale CIP, Juri Stara e i rappresentanti dei

Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato che collaborano con la

Federazione dando un sostegno fondamentale agli arcieri di alto livello:

Aeronautica Militare, Marina Militare, Fiamme Azzurre, Fiamme Oro, Fiamme

Gialle e Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Successivamente, sono stati premiati gli atleti nominati dal Consiglio

Federale i migliori del biennio 2023/2024. Tra le donne il premio è andato

alla campionessa paralimpica Elisabetta Mijno, con la seguente motivazione: *Un

esempio da seguire, soprattutto per le nuove generazioni. Le sue qualità

umane si abbinano all’eccellenza agonistica. La voglia di migliorarsi, di

sfidare i propri limiti e la capacità di impegnarsi senza riserve sono

l’unica via che conosce per sentirsi realizzata. Con questi presupposti ha

cominciato a tirare con l’arco da bambina fino a firmare pagine indelebili

nella storia dello sport italiano, trovando anche il tempo, tra un europeo

e un mondiale, di laurearsi e diventare un chirurgo. Ha abbattuto ogni

barriera vestendo la maglia della Nazionale Olimpica e Paralimpica

conquistando, oltre a podi internazionali e record, anche i tricolori

assoluti. Parlano per lei i risultati ottenuti alle Paralimpiadi: argento

individuale a Londra 2012, bronzo mixed team a Rio 2016 con Roberto

Airoldi, argento mixed team a Tokyo 2020 con Stefano Travisani e, infine,

bronzo individuale e oro mixed team ancora con Travisani a Parigi 2024. Il

suo pianto liberatorio dopo l’ultima freccia all’Esplanade des Invalides ha

emozionato tutti gli italiani…*

Nel maschile, non poteva mancare il suo compagno di squadra, l’azzurro

paralimpico Stefano Travisani, per il quale è stata letta la seguente

motivazione: *Da sempre atleta agonista, dopo l’incidente ha intrapreso la

via dell’arco e ha capito che era quella giusta. È cresciuto tecnicamente e

mentalmente, arrivando a vincere l’argento a quadre miste alla sua prima

Paralimpiade, Tokyo 2020. Ma non si è accontentato e si è preparato per far

meglio a Parigi 2024. L’impegno e la voglia di arrivare lontano hanno

pagato e, nel maestoso teatro parigino gremito di spettatori, ha fatto in

modo che contasse solo la sua prestazione. Nell’ultimo giorno di gare,

nell’ultima occasione utile, ha sfoderato tutte le sue qualità e, insieme a

Elisabetta Mijno, ha raggiunto il risultato più importante e prestigioso

per un atleta. La medaglia d’oro nel mixed team. Solo dopo l’ultima

freccia, solo dopo aver fatto tutto quello che serviva, il suo grido di

vittoria ha sciolto ogni tensione arrivando dritto al cuore degli

spettatori.*

Una menzione speciale è stata invece data all’azzurra della Nazionale

Compound, Elisa Roner: *Già ai tempi della Nazionale Giovanile era stata in

grado di fare la differenza. Il suo talento cristallino, sviluppato e

allenato dalla nonna-coach, Iosé Fontana, le ha permesso di bruciare le

tappe permettendole di imporsi, ancora giovanissima, in ambito

internazionale. Ha vissuto un biennio di successi che l’hanno portata anche

a vestire la maglia delle Fiamme Gialle dopo aver ottenuto podi ai Giochi

Europei, in Coppa del Mondo, agli Europei e, per ben due volte, è uscita

vittoriosa da Las Vegas, nella più grande kermesse arcieristica al mondo.

Il percorso per ulteriori successi è tracciato e lei è già diventata un

punto di riferimento del compound italiano e internazionale.*

Il premio come miglior tecnico è andato al Direttore Tecnico della

divisione Compound, Flavio Valesella: *Da sempre ha abbinato al suo ruolo

di tecnico studio, curiosità, disponibilità e grandi doti umane. Dapprima

al servizio della Nazionale Giovanile e poi come Direttore Tecnico

dell’intero settore, ha raggiunto con i suoi atleti eccellenti risultati

agonistici in ambito internazionale, come dimostrano i numerosi podi delle

ultime due stagioni. Nella prospettiva di vedere finalmente la sua

divisione avere accesso al programma Olimpico, ha sviluppato un progetto

interamente dedicato al compound, facendo accrescere sul territorio le

conoscenze tecniche degli allenatori e dei loro giovani allievi, producendo

nel giro di due anni un incremento sostanzioso degli agonisti che potranno

ambire a vestire la maglia azzurra.*

A guadagnarsi il riconoscimento come miglior giudice di gara del biennio è

stato invece l’arbitro internazionale, Martino Miani: *Nel mondo del tiro

con l’arco c’è chi sogna di vincere un’Olimpiade e chi, intraprendendo un

altro tipo di carriera, di arbitrarla. Obiettivo ambizioso per il quale un

Giudice di Gara deve necessariamente metterci impegno, serietà e

preparazione. Queste qualità lo hanno portato a imporsi a partire dal 2003

in ambito nazionale, passando poi sulle linee di tiro europee e

internazionali giovanili dal 2009, fino a raggiungere il rango di Arbitro

Internazionale nel 2012. Così, dopo aver gestito Europei e due edizioni dei

Giochi Olimpici Giovanili, tappe di World Cup e Mondiali, è arrivata la

designazione per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 seguita, infine, da

quella per le Olimpiadi di Parigi 2024 dove, considerata la sua comprovata

affidabilità, è stato chiamato a dare il via alla gara di qualifica, fino

ad arrivare ad arbitrare una finale olimpica. Eletto nel 2023 nella

Commissione Giudici di Gara della Federazione Internazionale, rappresenta

un vero vanto per il nostro movimento arcieristico arbitrale.*

Prima di passare in rassegna i nominativi degli altri atleti azzurri che

hanno ottenuto un podio nell’ultimo biennio,, il Presidente uscente

Scarzella con Malagò e Pancalli hanno anche dato un riconoscimento al

Vicepresidente Vicario, Sante *Spigarelli*, così come non è mancato un

premio e l’applauso della platea anche per *Scarzella *che, dopo cinque

mandati alla guida della Federazione, non si è ricandidato.

A seguire, sono stati premiati gli atleti che hanno ottenuto un podio

internazionale nel biennio 2023/2024, riconoscimento che comprende tutte le

divisioni arcieristiche e tutte le specialità, delle classi senior e

giovanili. Questo l’elenco degli azzurri, in rigoroso ordine

alfabetico: Fabrizio *Aloisi*, Tatiana *Andreoli*, Isabella *Bacerio*,

Elisa *Baldo*, Giulia *Barbaro*, Simone *Barbieri*, Samuele *Barigozzi*,

Iuana *Bassi*, Davide *Bettoni*, Matteo *Bilisari*, Lucilla *Boari*, Matteo

*Bonacina*, Matteo *Borsani*, Rania *Braccini*, Marco *Bruno*, Giampaolo

*Cancelli*, Roberto *Carosati*, Omar *Cecco*, Chiara *Compagno*, Daila

*Dameno*, Davide *De Giovanni*, Martina *Del Duca*, Valerio *Della Stua*,

Simone *Dezani*, Roberta* Di Francesco*, Giulia *Di Nardo*, Riccardo

*Dilecce*, Michela *Donati*, Eric *Esposito*, Livia *Fabris*, Andrea

*Falchetti*, Irene *Franchini*, Elia *Fregnan*, Cristian *Gabrielli*,

Caterina *Gallo*, Michea *Godano*, Francesco *Gregori*, Lorenzo *Gubbini*,

Nicola *Kos*, Ginevra *Landi*, Enzo *Lazzaroni*, Massimiliano *Mandia*,

Massimiliano *Marchetti*, Elisabetta *Mijno*, Andrea Nicole *Moccia*, Lucia

*Mosna*, Federico *Musolesi*, Mauro *Nespoli*, Cinzia *Noziglia*, Federico

*Pagnoni*, Matteo *Panariello*, Maurizio *Panella*, Alessandro *Paoli*,

Veronica *Pavin*, Asia *Pellizzari*, Vincenza *Petrilli*, Daniele *Piran*,

Fabio *Pittaluga*, Marco *Pontremolesi*, Emiliano *Rampon*, Chiara

*Rebagliati*, Sara *Ret*, Aiko *Rolando*, Elisa *Roner*, Cecilia

*Santacroce*, Eleonora *Sarti*, Matteo *Seghetta*, Giuseppe *Seimandi*,

Martina *Serafini*, Jesse *Sut*, Marcella *Tonioli*, Paolo *Tonon*, Stefano

*Travisani*, Giovanni Maria *Vaccaro*, Sabrina *Vannini*, Giuseppe *Verzini*,

Maria Andrea *Virgilio*.

Dopo gli atleti, è stata la volta dei tecnici e i membri dello staff “per

aver affiancato nella preparazione gli atleti delle Squadre Nazionali nel

biennio 2023/2024: Emanuele *Alberini*, Chiara *Barbi*, Daniele *Bellotti*,

Matteo *Bisiani*, Gianni *Bonas*, Giorgio *Botto*, Manolo *Cattari*, Jacopo

*Cimmarrusti*, Ilario *Di Buò*, Andrea *Falcinelli*, Andro *Ferrari*,

Roberto *Finardi*, Guglielmo Donato *Fuchsova*, Fabio *Fuchsova*, Francesco

*Gogioso*, Ezio *Luvisetto*, Stefano *Mazzi*, Giorgia *Micheletti*,

Alessandra *Mosci*, Claudio *Robazza*, Guendalina *Sartori*, Vincenzo

*Scaramuzza*, Claudio *Schiraldi*, Andrea *Toderi*, Amedeo *Tonelli*,

Antonio *Tosco*, Natalia *Valeeva*, Flavio *Valesella*, Luigi *Zanon*.

Infine, sono state consegnate le Stelle al Merito Sportivo FITARCO alle

Società. Quelle che hanno ottenuto il riconoscimento per l’anno 2023 sono:

*Stella di Platino*: A.S.D. Arcieri Cormòns; *Stella d’Oro*: Città di Opera

Sezione Arcieri, Arcieri del Torresin, Prima Compagnia Arcieri Città di

Firenze Ugo di Toscana; *Stella d’Argento*: Società del Castello, Compagnia

Arcieri Udine, Arco Club Riccione, Compagnia Arcieri Lucca, Compagnia

Frecce Apuane, Sagitta Arcieri Pesaro; *Stella di Bronzo*: Compagnia

Arcieri Bresciani, Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri, Gruppo

Sportivo Paralimpico della Difesa, Arcieri Abruzzesi, Arcieri Lucani

Potenza.

Le Società premiate per il 2024 sono: *Stella di Diamante*: Arcieri

Tigullio; *Stella di Rubino*: Arco Sport Roma; *Stella di Platino*: Arcieri

Valli Di Non e Di Sole, Arcieri di Rotaio, Centro Sportivo Aeronautica

Militare; *Stella d’Oro*: Compagnia Arcieri 5 Stelle, Arcieri Villa

Guidini, Frecce Azzurre; *Stella d’Argento*: Arcieri Balestrieri di Spinea,

Malin Archery Team, Arcieri Borgo al Cornio, Arcieri Hortinae Classes,

Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Arcieri Abruzzesi; *Stella di

Bronzo*: ARClub Fossano, Arcieri della Fenice FVG, Arcieri Bizantini

Ravenna, Malin Archery Team, Arcieri Il Falco, Arcieri del Molise.

Ad ottenere il premio assoluto per il maggior numero di partecipanti ai

Campionati Italiani nell’anno 2024 sono stati gli *Arcieri Delle Alpi*,

seguiti al 2° posto dagli Arcieri Altopiano Piné e al 3° gli Arcieri

dell’Airone, mentre il premio assoluto per il maggior numero di tesserati

nell’anno 2024 ha visto in cima alla classifica l’*Arco Sport Roma*, 2°

Arcieri dell’Airone e 3° Arcieri Delle Alpi.

*IN ALLEGATO FOTO FITARCO/ERCOLI – LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI*

*IL LINK ALLA FOTOGALLERY DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA*

*IL LINK ALLA FOTOGALLERY DELLA PREMIAZIONE*

*16 febbraio 2025*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*