Roma, 14 Luglio 2025

Trieste, 14 lug – "Il Museo Ferroviario ? interessato da un

progetto di altissima qualit? che non riguarda solo un immobile

ma ? il miglioramento di un’area importante della citt? di

Trieste e il ripristino di una stazione storica che diventer? un

centro polivalente di grande attrazione turistica per il

territorio regionale”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga che, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture

e Territorio Cristina Amirante, ha preso parte alla conferenza

stampa sull’avanzamento dei lavori di riqualificazione del museo.

Presenti anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il

direttore generale della Fondazione Fs italiane, promotrice

dell’intervento, Luigi Cantamessa e il progettista Sabato

Gargiulo.

“Il Museo Ferroviario rappresenter? un vero centro di

aggregazione per i cittadini – ha evidenziato Fedriga – con spazi

per la ristorazione, eventi e un’ala alberghiera”. Per la fine

del 2026 o l’inizio del 2027 ? previsto il completamento della

copertura del complesso, che fu smontata nel 1942 per rinforzare

la dotazione di cannoni utilizzati nel periodo bellico.

Alla conferenza stampa ? seguita una visita guidata nel corso del

quale Gargiulo ha illustrato al governatore e all’assessore

Amirante lo stato dell’opera, su cui sono stati investiti 25

milioni, con un impegno della Regione di 500mila euro.

