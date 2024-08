(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 GERMANIA, M5S: VICINANZA A FAMIGLIE E POPOLO TEDESCO PER IGNOBILE ATTENTATO

NOTA STAMPA

Roma, 24 agosto. “La comunità del M5S esprime vicinanza a tutto il popolo tedesco per l’ignobile attentato di Solingen. In attesa che venga fatta chiarezza sulle ragioni e le modalità dell’assalto, ci stringiamo intorno alle famiglie delle vittime, ai feriti e alle forze dell’ordine impegnate ad assicurare alla giustizia i responsabili. Le lame di Solingen non feriscono solo la Germania ma tutta Europa”. Lo comunicano in una nota Riccardo Ricciardi e Bruno Marton, capigruppo M5S nelle Commissioni esteri di Camera e Senato.

