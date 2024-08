(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Cittadinanza: Gasparri (FI), jus soli è follia, con nostra proposta c’è scelta di appartenenza

“Forza Italia è decisamente contraria allo jus soli, ovvero alla cittadinanza concessa per la sola nascita sul nostro territorio. Modalità che non garantisce una scelta consapevole e accompagnata da dieci anni di studi, che garantiscono l’integrazione che tutti a parole invocano. Oltretutto lo jus soli spingerebbe molte donne straniere a venire in Italia, magari per andarsene presto avendo acquisito, senza nessuna integrazione, un diritto a futura memoria per altri. Lo jus soli è una autentica follia”. Così in un intervento pubblicato su Libero il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che spiega: ““Partiamo dalla sostanza della proposta, non certo nuova, fatta dal segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Concedere, su richiesta, la cittadinanza italiana a chi, di origine straniera, abbia frequentato dieci anni di scuola in Italia. Si parla di ragazzi che, avendo iniziato la scuola a 6 anni avrebbero almeno 16 anni al momento del decimo anno di studi. E poiché le elementari durano 5 anni e le medie 3, per arrivare a 10 avrebbero dovuto decidere di proseguire gli studi in un livello di istruzione superiore. Quindi una chiara scelta di “appartenenza”. Con le norme vigenti questi ragazzi potrebbero chiedere la cittadinanza a 18 anni. Quindi nessuna rivoluzione, semmai una procedura che eviterebbe lunghe attese dopo il compimento della maggiore età. A mio avviso all’atto della domanda di cittadinanza si potrebbe dar luogo a una verifica sulla padronanza della lingua e sulla conoscenza dei principi di diritto e costituzionali fondamentali. Era quello a cui si riferiva il Presidente Berlusconi quando giustamente criticava chi accetta la sottomissione di donne o minori o altre follie simili. Forse un esame del genere farebbe bene a tutti. E probabilmente qualche italiano da dieci generazioni avrebbe difficoltà a superarlo. Ciò detto, come italiane, tali diventate con le leggi vigenti, preferisco persone che hanno collaborato con la mia famiglia arrivando da altri continenti piuttosto che persone come la Salis”.

