Riaperto il parcheggio di viale don Ticozzi

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Buongiorno,

s’informa che, terminati i lavori di manutenzione straordinaria, è riaperto alla libera fruizione da questa mattina, venerdì 23 agosto, il parcheggio di viale don Ticozzi (a margine dei campi da gioco del Centro Sportivo comunale “Al Bione”). I lavori hanno riguardato la pulizia, l’installazione di varchi per regolare l’accesso dei mezzi, l’asfaltatura, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la manutenzione e il taglio del verde. Il parcheggio riqualificato, che potrà essere utilizzato dai fruitori del Centro Sportivo comunale, vede la presenza di oltre 300 posti auto, comprensivi di spazi dedicati alle persone con disabilità, e di 8 stalli di sosta per i bus delle squadre in trasferta.

Grazie per la collaborazione,

cordiali saluti.

[Logo Comune di Lecco]

Ufficio Stampa

Servizio comunicazione, front office e centralino

Area 3 – Servizi al cittadino e provveditorali

23900 Lecco (LC)

http://www.comune.lecco.it

[Tre fasce Comune di Lecco]

Segui il Comune di Lecco sui social:

[Logo Comune di Lecco] [Logo Comune di Lecco] [Link Telegram Comune di Lecco]