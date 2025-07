(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Dazi: D’Attorre (Pd), Meloni svende Italia con genuflessione a Trump

“Siamo ancora in attesa che Giorgia Meloni ci spieghi come intenda

sviluppare la sua geniale strategia della genufflessione a Trump, che ha

già portato a risultati brillanti come quelli annunciati ieri dal

Presidente americano. Se la linea resta quella di assecondare Trump a

qualsiasi costo, visto che quanto fatto finora non è bastato, c’è da

aspettarsi che la Meloni proponga ora ai partner europei di portare la

spesa militare al 10% del PIL, di azzerare totalmente la tassazione delle

big tech americane, di assicurare una totale deregulation a loro favore, di

eliminare qualsiasi norma a tutela della salute dei cittadini europei

rispetto alle importazioni americane. È evidente che a questo punto solo

una reazione molto ferma delle forze politiche, sociali ed economiche può

indurre il governo a invertire la rotta rispetto a una linea di insensata e

autolesionista di svendita dell’interesse italiano ed europeo”.

Così in una nota Alfredo D’attore, componenti della segreteria nazionale

del Partito democratico.

