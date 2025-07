(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Barbera (Prc): “A Monza inaccettabile funerale neofascista, uno schiaffo

alla Costituzione antifascista”

“Quanto accaduto ieri a Monza è vergognoso. Nel Duomo cittadino si è svolto

un funerale trasformato in una parata neofascista per Davide Cattaneo,

militante di Avanguardia Nazionale. Saluti romani, bandiere nere e

simbologie eversive sono apparse pubblicamente, in pieno centro, con la

complicità del silenzio istituzionale. Siamo di fronte all’ennesima

dimostrazione del clima che si sta respirando nel nostro Paese, dove

l’apologia del fascismo non solo non viene più perseguita, ma viene

tollerata e in certi casi persino normalizzata. È gravissimo che si sia

permesso un simile spettacolo in un luogo di culto e in una città decorata

per la sua partecipazione alla Resistenza. Ci chiediamo: come è possibile

che il Duomo sia stato concesso per un simile evento senza alcun filtro?

Come è possibile che le forze dell’ordine siano rimaste a guardare? Come

può un Paese fondato sull’antifascismo accettare che bande neofasciste si

esibiscano impunemente in spazi pubblici? Quello che è avvenuto a Monza non

è un episodio isolato, ma un sintomo della pericolosa legittimazione delle

organizzazioni neofasciste, alimentata da un governo che affonda le sue

radici culturali nella destra post-missina e che ha interesse a svuotare di

senso l’antifascismo, la Costituzione, la memoria della Resistenza”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.