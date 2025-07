Newsletter: Nico Gronchi nuovo presidente Confesercenti – Leda Canfarelli eletta in Giunta nella Camera di Commercio – Approvato il bilancio 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Nico Gronchi è il nuovo presidente nazionale di Confesercenti

In qualità di vicepresidente vicario, incarico assunto nel 2021, Gronchi subentra come presidente nazionale di Confesercenti fino all’assemblea elettiva che si terrà nel 2026.

Nico Gronchi, imprenditore toscano di 52 anni, è attivo nella distribuzione commerciale di moda e calzature con l’azienda di famiglia ‘Luisa Di Mauro’, fondata nel 1976.

Patrizia De Luise si dimette dall’incarico in considerazione dell’impegno appena assunto alla Fondazione Enasarco.

Leda Canfarelli eletta nella Giunta della Camera di Commercio

La vice presidente di Confesercenti Bergamo è stata eletta come rappresentante del commercio.

La nuova Giunta della Camera di commercio di Bergamo affiancherà il presidente Giovanni Zambonelli nell’attuazione delle linee strategiche dell’ente.

La Giunta è composta da rappresentanti dei diversi settori economici del territorio, in un equilibrio che riflette la pluralità e la ricchezza del tessuto imprenditoriale bergamasco.

Approvato il bilancio consuntivo 2024

Il Consiglio di Presidenza di Confesercenti Bergamo riunitosi il 17 giugno, ha approvato il bilancio consuntivo dell’associazione al 31 dicembre 2024, confermando una situazione di solidità complessiva sia sotto il profilo economico che patrimoniale.

