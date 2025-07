(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

STAGIONE BALNEARE 2025

IL CONTROLLO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Bergamo, 12 luglio 2025 –

La salvaguardia delle acque lacustri produce effetti positivi sull’economia dell’intero bacino, perché garantisce una cospicua riserva d’acqua per le necessità civili, agricole ed industriali.

Il lago d’Iseo rappresenta un elemento di pregio del paesaggio e una fonte di ricchezza dell’ecosistema, elementi che hanno generato un interessante flusso turistico, ancora in forte espansione.

Ciò pone la necessità di interventi a tutela della Salute Pubblica, al fine di garantire che le acque utilizzate ai fini della balneazione non rappresentino un pericolo per la salute dei bagnanti a causa della presenza di microrganismi patogeni.

Il controllo della balneabilità del lago d’Iseo rientra nei compiti istituzionali affidati al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS Bergamo e ATS Brescia, ciascuna per il territorio di competenza.

Le azioni di prevenzione svolte, oltre al monitoraggio costante della qualità delle acque, sono:

il controllo delle località adibite alla balneazione;

la gestione del flusso informativo con Regione Lombardia e Ministero della Salute;

la gestione dei rapporti con le Amministrazioni Comunali;

la gestione dei rapporti istituzionali con altri Enti (ARPA, Provincia, Comunità Montana, Autorità di Bacino lacuale);

le azioni di informazione e prevenzione dirette ai cittadini.

Durante la stagione balneare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo effettuata i controlli (campionamento ed analisi) ai fini della balneazione in 20 località sulla sponda bergamasca.

Per di garantire la massima omogeneità dei dati raccolti, l’attività di campionamento delle acque di balneazione sulle località del lago di Iseo viene svolta congiuntamente dall’ATS di Bergamo e dell’ATS di Brescia, in collaborazione con l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.

Le analisi microbiologiche sui campioni prelevati nelle località Bergamasche sono eseguite dal Laboratorio di Prevenzione presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo.

Il D.Lgs 116/2008, che costituisce l’attuazione della direttiva 2006/7/CE, per della valutazione della qualità delle acque ai fini della balneazione, stabilisce l’utilizzo di due indicatori standard in grado di suggerire la presenza di un inquinamento di origine fecale, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.

La classificazione delle acque di balneazione per l’anno 2024 è stata formulata mediante elaborazione statistica dell’esito delle analisi microbiologiche eseguite negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ed è stata confermata da un controllo pre-stagionale svolto nel mese di aprile 2025.

Nella tabella seguente sono riassunti i criteri di classificazione previsti dalla norma citata: sono ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali viene formulato un giudizio di qualità sufficiente, buona o eccellente.

PARAMETRI MICROBIOLOGICI QUALITA’ ECCELLENTE QUALITA’ BUONA QUALITA’ SUFFICIENTE QUALITA’ SCARSA

enterococchi intestinali

(espressi in ufc/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) Oltre i limiti

escherichia coli

(espressi in ufc/100 ml) 500 (*) 1000 (*) 900 (**) Oltre i limiti

(*) basato sulla valutazione al 95° percentile – (**) basato sulla valutazione al 90° percentile

Il giudizio sulla qualità delle acque nelle località balneari della sponda bergamasca del lago d’Iseo per l’anno 2024 è riportato nella tabella seguente:

CODICE ID LOCALITA’ COMUNE Classificazione Qualità acque di balneazione

Anche se le acque sono classificate ad inizio della stagione balneabili (quindi con un giudizio eccellente, buono o sufficiente), al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute dei bagnanti è fissato un “valore limite” estemporaneo il cui superamento impone l’immediata adozione, per la località interessata, di un provvedimento di divieto temporaneo di balneazione, a cura del Sindaco territorialmente competente, su proposta di ATS Bergamo.

Tali valori limite sono richiamati nella seguente tabella:

PARAMETRI MICROBIOLOGICI CORPO IDRICO VALORI

enterococchi intestinali (ufc/100 ml) Acque interne 500 UFC/100ml

escherichia coli (ufc/100 ml) Acque interne 1000 UFC/100 ml

I campionamenti svolti nel corrente anno 2025 sul lago d’ISEO non hanno ad oggi evidenziato alcun superamento dei valori limite.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEI CIANOBATTERI

I cianobatteri (o alghe verdi-azzurre) sono batteri foto-sintetici appartenenti, insieme a virus e batteri, al gruppo dei procarioti. Sono organismi ubiquitari presenti in acque a differente grado di salinità, nel suolo, sulle rocce e su vari substrati. In particolari condizioni ambientali (temperatura, concentrazione di nutrienti, vento, luce favorevoli) il numero delle cellule aumenta fino a dar luogo alle cosiddette “fioriture algali”, uno spesso strato superficiale di colore blu-verde, spesso con presenza di schiume. Durante le fioriture i cianobatteri possono produrre delle tossine che, a seguito del progressivo invecchiamento e della morte delle cellule, vengono rilasciate nell’acqua. Le specie algali potenzialmente tossiche, cioè in grado di produrre tossine potenzialmente dannose per la salute, possono essere responsabili di intossicazioni da ingestione, di dermatosi da contatto e/o di polmoniti da inalazione.

Le analisi per la ricerca dei cianobatteri, sia per i campioni prelevati sulla sponda bergamasca che per quelli prelevati sulla sponda bresciana, sono eseguite dal Laboratorio di Prevenzione di ATS Brescia.

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n°116 il Sindaco ha l’obbligo di assicurare una corretta informazione al pubblico. In particolare, presso ogni località balneare, deve essere collocata, in posizione facilmente accessibile e consultabile, la cartellonistica come definita dalla Comunità Europea nella decisione del 27/05/2011 in applicazione alla direttiva 2006/7/CE e di seguito riportata.

Sul “PORTALE ACQUE” del Ministero della Salute al sito http://www.portaleacque.salute.gov.it durante la stagione balneare si possono facilmente consultare gli esiti delle analisi microbiologiche inserite dall’ATS di Bergamo, nonché le indicazioni cartografiche ed i profili delle acque di balneazione di ciascuna località controllata nella provincia di Bergamo.

