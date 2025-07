(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

DAZI, GUBITOSA (M5S): MELONI AMMETTA CHE PIAGGERIA CON TRUMP HA FALLITO E CAMBI ROTTA

ROMA, 13 LUG. – “Il primo step per scongiurare il peggio, ora che le letterina di Trump sui dazi al 30% è stata imbucata, è che Meloni ammetta che servilismo e piaggerie varie nei confronti del presidente Usa non sono servite a nulla. E che il suo ruolo di pontiera tra le due sponde dell’Atlantico non esiste, se non nella mente della sua chiassosa e acritica claque. Confindustria, Coldiretti, Cna, Confesercenti e altre decine di realtà del nostro mondo produttivo hanno esternato tutte le loro preoccupazioni. Continuare a minimizzare il catastrofico impatto dei dazi, che per molti a destra erano persino “un’opportunità”, non è più sopportabile. Stop genuflessioni indiscriminate, dunque: Meloni prenda consapevolezza che il combinato disposto tra la delirante road map Nato sul 5% del Pil in spese militari e la guerra commerciale avviata da Trump è insostenibile per il nostro tessuto produttivo. Già fiaccato, oltretutto, da due anni e mezzo di politiche economiche e industriali evanescenti, se non in molti casi sciagurate. Rischiamo di lasciare sul selciato oltre un punto di Pil se l’1 agosto parte quel 30%: Meloni e i suoi alleati abbandonino il servo encomio verso Trump, ma anche nei confronti dei colossi big tech americani che si ostinano a graziare. E ci dicano chiaramente cosa intendono fare, lasciando perdere frasi fatte e inutili sermoni di rito”. Così in una nota il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa.

