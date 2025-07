AGGRESSIONE A SCAMPIA, COSTA: “PIENA SOLIDARIETÀ A DOMENICO LOPRESTO E A TUTTE LE VITTIME. NON LASCIAMO SOLE LE PERIFERIE”

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

TUTTE LE VITTIME. NON LASCIAMO SOLE LE PERIFERIE”

Napoli, 13 luglio – «Esprimo la mia più profonda solidarietà a Domenico

Lopresto, segretario dell’Unione Inquilini di Napoli, gravemente aggredito

mentre cercava di impedire l’occupazione abusiva della casa della sorella,

una donna di 74 anni, malata e già duramente provata dalla vita. Un gesto

vile, una violenza inaccettabile che ha coinvolto anche la nipote e il

fratello di Lopresto, entrambi finiti in ospedale, solo per aver difeso un

diritto sacrosanto: quello alla casa e alla dignità».

Lo dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Sergio Costa,

commentando l’episodio avvenuto in via del Gran Paradiso, a Scampia.

«Condanno con fermezza ogni forma di violenza criminale e pretendo che

venga fatta piena luce sull’accaduto. Le indagini sono in corso e ci

auguriamo che i responsabili vengano presto individuati e assicurati alla

giustizia. Ma soprattutto – prosegue Costa – serve una risposta

istituzionale forte: le periferie non possono essere lasciate sole di

fronte alla violenza e all’arroganza della camorra. Chi difende i diritti,

come Domenico, deve sapere di non essere solo».

