Piscina Al Bione, vasca piccola chiusa per manutenzione

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Buongiorno,

vi segnaliamo che gli interventi di manutenzione straordinaria, già eseguiti e terminati a marzo sulla piscina grande del centro sportivo comunale Al Bione, ripartiranno lunedì prossimo 14 luglio sulla vasca didattica (vasca piccola), che resterà pertanto chiusa fino alla loro ultimazione, prevista entro la fine del mese di luglio.

Per maggiori informazioni riguardanti le attività specifiche contattare la società di gestione Sport Plus Srl Ssd.

Inviato: venerdì 14 marzo 2025 16:35

Oggetto: Piscina Al Bione, terminata la manutenzione

Buongiorno,

al seguente collegamento è disponibile il comunicato stampa:

Piscina Al Bione, terminata la manutenzione