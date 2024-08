(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Il Comune cerca Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e realizzazione del programma “Scuola e Città” 2024/2025

Domande entro venerdì 6 settembre

Livorno, 20 agosto 2024 – Il Comune di Livorno cerca Enti del Terzo Settore con i quali realizzare un percorso di co-progettazione per la definizione e la realizzazione di percorsi laboratoriali scolastici nell’ambito del Programma “Scuola e Città” 2024/25 a cura dell’Ufficio Sistemi scolastici integrati, CRED, CIAF e politiche femminili.

Quello di “Scuola e Città” è uno strumento che l’Amministrazione mette a disposizione per sostenere l’offerta formativa, l’innovazione didattica, per implementare l’offerta dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, ed è rivolto alle classi delle scuole del territorio del Comune di Livorno statali e paritarie di ogni ordine e grado e dell’infanzia comunale con l’obiettivo di

favorirne i processi relazionali, l’inclusione e la socializzazione in ambito scolastico.

L’Avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato nella sezione Gare alla pagina Avvisi, prevede, anche per l’anno scolastico 2024/25, l’articolazione del programma in 2 sezioni.

La sezione n.1 raccoglie i progetti ritenuti idonei al Programma “Scuola e Città” 2024/25, cofinanziati dall’Amministrazione Comunale e i progetti ritenuti idonei al Programma “Scuola e Città” 2024/25, a titolo gratuito.

La Sezione n.2 raccoglie le proposte progettuali di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola – Lavoro) di cui alla Legge 107/2015, modificata con D.Lgs.62 del 13/04/2017, presentate dagli Uffici e dai Servizi del Comune di Livorno e da altri Partners dello stesso, direttamente coordinati dai soggetti proponenti.

All’interno della sezione n.1, le finalità che l’Amministrazione intende raggiungere con il presente avviso sono raccolte in quattro aree tematiche su cui articolare l’offerta educativa/formativa:

* Area Tematica n.1 – SALUTE, BENESSERE A SCUOLA, EDUCAZIONE EMOTIVA, AFFETTIVA, CONTRASTO AD OGNI DISCRIMINAZIONE, AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

* Area Tematica n.2 – STORIA, CULTURA, INTERCULTURA, MEMORIA DEL TERRITORIO E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO

* Area Tematica n.3 – MONDO ANIMALE, AMBIENTE, SCIENZA, TECNOLOGIA, DISCIPLINE STEM

* Area Tematica n.4 – LINGUAGGI ESPRESSIVI, MUSICALI, ARTISTICI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12 del 6 settembre 2024 unicamente in modalità on-line sullo [ https://srvarpa.comune.livorno.it/comliarpa/indexLivello.jsp?livello=200 | Sportello del Cittadino > Scuola e Città ], con accesso autenticato (SPID – CIE – CNS).

Per ogni ulteriore informazione consultare direttamente il testo dell’avviso pubblicato nella Sezione Gare alla pagina Avvisi. Questo il link diretto [ https://www.comune.livorno.it/avviso-manifestazione-dinteresse-scuola-e-citt%C3%A0-2024-2025 | https://www.comune.livorno.it/avviso-manifestazione-dinteresse-scuola-e-città-2024-2025 ]

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003