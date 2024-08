(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 SANITA’, VIETRI (FDI): “PAZIENTI IN FUGA DALLA CAMPANIA, DE LUCA SI NASCONDE DIETRO L’AUTONOMIA”

Ma d’altronde – aggiunge Vietri – i partiti di centrosinistra sono esperti in politiche economiche scellerate. Ammonta a quasi mille miliardi, infatti, il buco di bilancio accumulato a livello nazionale, dal 2011 (ultimo anno del Governo Berlusconi ed inizio del Governo Monti) al 2022, dai governi tecnici e di larghe intese che si sono susseguiti, di cui Pd e M5S hanno fatto parte. Insomma, con i partiti che oggi formano il cosiddetto ‘campo largo’ ci sono solo sperperi e servizi inefficienti. Per fortuna, con il Governo Meloni, si è invertita la rotta. E accadrà molto presto anche in Campania quando i cittadini manderanno De Luca e la sinistra finalmente all’opposizione” conclude Vietri.

