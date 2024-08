(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Murale Egonu, Ruotolo (Pd): il razzismo fa schifo ma lo batteremo

“Hai vandalizzato il murale dedicato a Paola Egonu davanti alla sede del Coni a Roma. La pelle colorata con vernice rosa. Ti senti fiero come non mai. Forse lo avrai detto anche al tuo branco. Col petto in fuori per celebrare la carognata. Sei un razzista. Fai schifo. Siamo pieni di razzismo nel nostro Paese ma siamo anche tanti antirazzisti e antifascisti. Ci vuole tempo ma batteremo il razzismo”. Così Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale Pd, in un post su Facebook.

Roma 13 agosto 2024