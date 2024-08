(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

Comune di Santa Fiora

Comunicato stampa dell'11 agosto

*Santa Fiora: consegnati i provisini d’argento 2024*

*Il riconoscimento è andato all’Hotel Il Fungo di Bagnolo; al

l’imprenditore Maurizio Pinocci; al Forno dei Papi di Bagnore; al pittore

Mario de Santis e alla memoria di Adorno Franceschelli. *

Sabato 10 agosto a Santa Fiora si è svolta la cerimonia di consegna dei

Provisini d’argento, l’onorificenza cittadina che viene assegnata ai

cittadini, alle associazioni o alle imprese che si sono distinte con il

loro operato nei diversi settori della vita cittadina, dal sociale alle

arti, all’imprenditoria e all’artigianato, contribuendo alla crescita e al

benessere della comunità locale.

Quest’anno il riconoscimento è andato all*’Hotel Il Fungo*, per l’attività

di accoglienza turistica svolta a Bagnolo, da oltre 50 anni ed in continua

evoluzione di generazione in generazione; al *Forno dei Papi*, per la

magistrale attività di forneria che si tramanda fra generazioni da oltre 60

anni; a *Mario De Santis*, per la sua lunghissima attività artistica,

maestro del chiaroscuro, significativo pittore del territorio e della sua

storia; *alla* *memoria di Adorno Franceschelli*, per il suo impegno nella

creazione e sviluppo del Museo delle Miniere; a *Maurizio Pinocci,* per il

rilevante investimento di recupero di un’importante struttura ricettiva in

località Marroneto.

“È un onore per noi, in rappresentanza di tutta la popolazione locale,

consegnare queste onorificenze ai premiati – *afferma il sindaco Federico

Balocchi -* e riconoscerne pubblicamente il valore, essendo un punto di

riferimento e un esempio positivo a cui ispirarsi, di laboriosità e di

impegno.”

La Commissione, presieduta da Claudio Pantaloni, consigliere comunale di

Santa Fiora, ha deciso all’unanimità le 5 assegnazioni, anche sulla base

della tradizione tenuta dalle precedenti Giurie e quindi individuando i

nominativi nei campi dell’imprenditoria, dell’artigianato, del

volontariato, dell’arte.

“La cerimonia di consegna dei Provisini d’argento è stato un momento molto

emozionante – ha *aggiunto il consigliere comunale Claudio Pantaloni* – per

l’affetto e la stima che la comunità dimostra nei confronti di questi

nostri cittadini, che sono un esempio positivo di passione e impegno.

Storie di vita che ci piace raccontare, attorno alle quali costruire il

futuro di Santa Fiora.”

Il Provisino era la moneta in uso nella Contea di Santa Fiora durante il

Medioevo. Il conte Ildebrando Aldobrandeschi ottenne il privilegio di

battere moneta dall’Imperatore Federico Barbarossa il 10 agosto del 1164.

Da circa 20 anni l’Amministrazione Comunale ha deciso di coniare nuovamente

questa moneta e di impiegarla come onorificenza civica, conferendola

proprio il 10 agosto.



