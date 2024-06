(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *TARQUINIO (PD): LA NATO? ANDAVA SCIOLTA NEGLI ANNI ’90, INIZIARE AD

AVVIARE PROCESSO *

“Io sono a favore di un’ Europa federale che si dà uno strumento di difesa,

non aggressivo, e uno civile, i corpi civili di pace. La Nato? lo dico

dagli anni Novanta, andava sciolta quando è stato sciolto il patto di

Varsavia. E’ una cosa che non si fa in un giorno ma è un processo che

bisogna avviare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il

candidato alle europee per il Pd Marco Tarquinio, intervistato da Giorgio

Lauro e Geppi Cucciari. Cosa ne pensa delle parole di Stoltenberg? “Non mi

piace chi dice che bisogna fare più guerra, non voglio che questo conflitto

si allarghi. L’Europa dovrebbe inchiodare al tavolo Putin e Zelensky, noi

dovremmo essere la parte mediatrice”.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*