(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA

ANIMALI, PRESTIPINO: “DOMANI SFILATA CANI MURATELLA ALL’EUR PER PROMUOVERE ADOZIONI”

Roma, 7 giugno 2024 – “Un’occasione per uscire qualche ora fuori dalle gabbie e stare in mezzo alle persone, ma anche la possibilità di ricordare alla città che esiste una realtà parallela rispetto ai cani in vendita o a quelli nati in cattività, che è quella dei cani del canile”. Così la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, presenta l’iniziativa “Le vere star siamo noi”, la sfilata dei cani di Muratella e Ponte Marconi che si terrà domani, sabato 8 giugno, dalle ore 17 alle 18 nel IX Municipio all’Eur, in viale America.

“Compito delle associazioni, ma anche di chi ha a cuore il benessere animale – prosegue Prestipino -, è quello di portare il più possibile i cani fuori dal canile per farli socializzare, fargli fare delle passeggiate e, soprattutto, per aiutarli il più possibile ad acquistare la propria liberà e la propria indipendenza all’interno di una famiglia. Una possibilità prevista tra l’altro anche nel Regolamento comunale sulla Tutela degli animali, che per tanto tempo è stata trascurata. Oggi ricominciamo finalmente a portare i cani fuori dal canile, per dare loro qualche ora di libertà e, speriamo, per riuscire a trovare famiglie disposte ad accoglierli”. “Un’attività che non comporta nessuno stress per gli animali e che anzi può rappresentare per loro un momento di gioia e di libertà”, conclude.