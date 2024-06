Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 06/06/2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

Consiglio | ore 17:15

Lavori Consiglio: Cybersicurezza, inserimento lavorativo di persone con disabilità, conteggio biciclette

Le ultime mozioni di SVP/La Civica e SVP/Fratelli d’Italia/La Civica. La sessione di giugno è terminata, domani non ci saranno sedute.

Consiglio | ore 16:18

Lavori Consiglio: Vita indipendente per persone con disabilità, blister per RSA

Nel tempo della maggioranza, approvate mozioni di La Civica/SVP e SVP. La seduta continua.

Consiglio | ore 15:17

Lavori Consiglio: Guest Pass 2, progetti alberghieri innovativi

Due mozioni del Team K. Il tempo riservato all’opposizione è terminato, avviato l’esame delle proposte della maggioranza.

Consiglio | ore 13:15

Lavori Consiglio: impianti fotovoltaici, congedo di paternità, abolizione del Commissariato del Governo, Guest Pass

Mozioni di Freie Fraktion, Partito Democratico/Team K/Gruppo verde, Süd-Tiroler Freiheit e Team K.

Consiglio | ore 11:34

Lavori Consiglio: Eventi in Alto Adige 2, traffico sulle Dolomiti – con VIDEO

Mozioni di Team K/Für Südtirol mit Widmann e Gruppo verde.

Consiglio | ore 10:46

Lavori Consiglio: Audizione dei rappresentanti nella Commissione dei Sei e dei Dodici -con VIDEO e FOTO

I due commissari nominati dal Consiglio nella scorsa legislatura hanno riferito di quanto approvato e quanto ancora in discussione nelle Commissioni dei Sei e dei Dodici.

Consiglio | ore 09:32

Commissione di convalida: nuova audizione di una consigliera

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, di cui la consigliera era in attesa, essa sarà invitata a una nuova audizione per chiarire la propria posizione giuridica.

