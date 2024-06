Comunicato stampa: ITA Airways inaugura il nuovo collegamento verso la capitale del Ghana Roma Fiumicino – Accra

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA

ITA Airways inaugura il nuovo collegamento verso la capitale del Ghana

Partito oggi il primo volo diretto Roma Fiumicino – Accra

Roma, 6 giugno 2024 – È partito oggi da Roma Fiumicino il primo volo diretto di ITA Airways verso Accra,

prima destinazione della Compagnia nell’Africa subsahariana.

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

Pierfrancesco Carino, VP International Sales ITA Airways; Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di

Roma; Merene Benyah, Ambasciatrice del Ghana in Italia; Consigliere Mario Bartoli, Capo dell’Ufficio per i

Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni

Globali del MAECI; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni istituzionali e Comunicazione di ENAC

e Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

“Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nuovo volo diretto tra Roma e Accra – ha dichiarato Emiliana Limosani,

Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare – L’apertura del volo, unico collegamento diretto

tra Italia e Ghana rappresenta un importante passo in avanti per la Compagnia: è il primo nuovo volo della

stagione Summer in corso verso il continente africano, mercato dalle grandi potenzialità, e consentirà a ITA

Airways non solo di ottenere un ingresso strategico per il traffico point-to-point, ma anche di raggiungere altre

destinazioni all’interno di entrambi i Paesi, combinando così viaggi di turismo e d’affari”.

“Siamo lieti di accogliere il volo di ITA Airways per Accra, capitale e città più popolosa del Ghana – ha

dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – Questa nuova destinazione

rappresenta uno sviluppo molto importante nel network di collegamenti diretti tra Roma e il continente

africano. L’Africa rappresenta un mercato aereo in costante e rapido sviluppo, che già nel 2023 ha visto circa

1,5 milioni di passeggeri transitare da Roma Fiumicino e registra nel primo quadrimestre 2024 una

notevolissima crescita del +37% sul nostro scalo. Siamo pertanto molto fiduciosi che la scelta di ITA Airways

troverà un’accoglienza molto positiva del mercato”.

Merene Benyah, Ambasciatrice del Ghana in Italia ha dichiarato: “Questo nuovo volo diretto operato da

ITA Airways è una dimostrazione dei crescenti interessi commerciali tra il Ghana e l’Italia, e senza dubbio

rafforzerà gli scambi, gli investimenti, il turismo e i legami culturali tra i due Paesi. Il Ghana è stato spesso

descritto come la via d’accesso all’Africa grazie alla sua posizione geografica strategica, ai valori democratici,

all’ambiente commerciale favorevole, al sano rispetto per lo stato di diritto e alla proverbiale ospitalità della

sua gente. La decisione di ITA Airways di riattivare i collegamenti diretti tra i due Paesi ne è una

testimonianza”.

Il nuovo collegamento Roma – Accra, città ricca di fascino, crocevia di culture e mix di storia e bellezze

naturali, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di

rilievo sia per i flussi di traffico leisure, ma con valenza anche per traffico corporate. Al collegamento su Accra

seguirà l’inaugurazione dei nuovi voli Roma Fiumicino – Dakar a luglio, e ad agosto in Medio Oriente Roma

Fiumicino – Gedda.

Il nuovo collegamento è operativo con la seguente programmazione:

Roma – Accra 3 frequenze settimanali che diventeranno 4 da luglio con partenza da Roma Fiumicino

alle 15:30 e arrivo in Ghana alle 19:15 (ora locale).

Accra – Roma 3 frequenze settimanali che diventeranno 4 da luglio con partenza dall’aeroporto

Kotoka di Accra alle 23:45 (ora locale), e arrivo a Roma Fiumicino alle 7:35 della mattina successiva.

I voli su Accra saranno operati con il nuovo Airbus A321neo, di nuova generazione e tecnologicamente

avanzato. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e

prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed

emissioni di CO2 per posto inferiori del 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre

cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12

dedicati alla Comfort Economy). Gli interni di cabina, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano

perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani.

Nella corrente stagione Summer ITA Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e

15 intercontinentali e volerà inoltre verso 12 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più

gettonate del turismo del Mediterraneo, incluse la Grecia, la Spagna, la Croazia e le isole italiane, raggiungibili

con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.

È possibile acquistare i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale http://www.itaairways.com, il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Per informazioni alla stampa:

Pietro Caldaroni, Head of Communication & Institutional Relations

Informazioni su ITA Airways

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel s ettore del trasporto aereo.

L’obiettivo di ITA è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di

qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la

mobilità integrata. ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che

assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto am bientale (nuovi aerei green

e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia genderless) e di governance

(integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.

Informazioni su Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e

complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino, primo e unico aeroporto in Italia con un rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella

qualità del servizio, e riconosciuto nel corso del 2024 quale migliore scalo al mondo per la sicurezza aeroportuale da Skytrax, dispone di due terminal

passeggeri ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle

compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2023 gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino hanno

raggiunto nel loro insieme 44,4 milioni di passeggeri. Negli ultimi sette anni Aeroporti di Roma ha ricevuto numerosissimi premi, ricon oscimenti e

attestazioni di qualità. I principali sono sicuramente l’AIRPORT SERVICE QUALITY AWARD, assegnato da ACI World per la categoria di aeroporti

europei con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, ottenuto per gli anni dal 2017 al 2023 per l’alto livello di soddisfazio ne dei passeggeri e l’ACI

EUROPE BEST AIRPORT AWARD, categoria di aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, per gli anni 2018, 2019, 2020, 2022, 2023.

Il 12 febbraio 2024 ADR ha festeggiato i suoi cinquanta anni di attività, per l’occasione ha presentato un nuovo logo che, tendendo visivamente verso

l’alto, simboleggia il costante impegno nell’eccellenza e nell’innovazione.