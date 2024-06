(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 Rinnovabili. Zedda (FdI): Todde ha condannato Sardegna a sudditanza energetica. Cosa intende fare per rimediare alle scelte fatte da viceministro?

“Dal 2021 in qualità di viceministro Alessandra Todde ha partecipato alle riunioni del CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica) allora presieduto da Draghi o da Cingolani (ministro per la Transizione ecologica dei 5stelle). Comitato che ha scritto, approvato e adottato il cosiddetto PTE (Piano della Transizione Energetica) pilastro dei decreti Energia che hanno portato l’Italia, e quindi la Sardegna, alla situazione di oggi: il totale far west delle energie rinnovabili. La governatrice Todde perciò conosce benissimo il PTE, che oggi vuole ostacolare, perché è tra i fautori, ideatori e promotori in qualità allora di viceministro del governo Draghi. Per questa ragione ricordo alla collega Licheri, che i Cinquestelle si sono sempre occupati di Transizione ecologica, mentre le Regioni all’unanimità nel settembre 2021 davano parere negativo al PTE proposto, prevedendo quello che sarebbe accaduto e cioè una palese sottomissione energetica. Il parere, non vincolante, venne quindi approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Approvazione che ha vincolato l’Italia con l’Europa, inserendo tra gli obiettivi principali del PNRR la transizione ecologica. Quindi, so benissimo da che parte stare e lo so da ben prima del 2021: sempre dalla parte dei sardi, della Sardegna e dell’Italia. La domanda andrebbe quindi posta all’attuale governatrice Todde: da che parte vuole stare? Perché al Cite non partecipavo io, ma la Todde in veste di viceministro insieme a diversi altri ministri e viceministri tutti targati 5stelle, PD e Azione. E la conseguenza di tutto questo è che oggi la Sardegna è stata condannata alla sudditanza energetica, e a soccombere nel far west delle autorizzazioni nazionali per offshore, impianti eolici e fotovoltaici senza avere parere vincolante da parte delle Regioni”.

Lo dichiara il vicepresidente del gruppo al Senato di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, coordinatore regionale in Sardegna.

