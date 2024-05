Fwd: Com. stampa Tiro alla fionda: per la prima volta insieme al Campionato italiano atleti normodotati e disabili. Messe di medaglie, in Abruzzo, per il team la Fionda Floriano e per l’Asd Gualto Tadino

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Tiro alla fionda: per la prima volta insieme al

Campionato italiano atleti normodotati e disabili. Messe di medaglie, in

Abruzzo, per il team la Fionda Floriano e per l'Asd Gualto Tadino

Data: Wed, 22 May 2024 14:53:45 +0200

*TIRO ALLA FIONDA: PER LA PRIMA VOLTA ATLETI NORMODOTATI E TIRATORI

DISABILI INSIEME AL CAMPIONATO ITALIANO*

/*L’evento sportivo promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport

Tradizionali si è tenuto in Abruzzo. Messe di medaglie per l’Asd La

Fionda Floriano e per l’Asd Gualdo Tadino*/

Messe di medaglie per i fiondatori dell’Asd La Fionda Floriano, che

promuoveva l’appuntamento insieme alla Figest, la Federazione Italiana

Giochi e Sport Tradizionali, e per quelli dell’Asd Gualdo Tadino alPala

Borgognoni di Campli, in provincia di Teramo, dove lo scorso fine

settimana si sono tenuti i Campionati italiani di tiro alla fionda e i

Campionati italiani di fionda paralimpica promossi con il patrocinio

della Regione Abruzzo, del Comune di Campli, del Comitato regionale

Abruzzo del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico della Regione

Abruzzo e di Sport e Salute Abruzzo.

Per la categoria fionda tradizionale primo posto a Fiordi Michele,

secondo posto per Spina Franco dell’Asd La Fionda Floriano e terzo posto

per Andrea Marnicco. Nella categoria fionda di precisione oro per Fiordi

Michele dell’Asd La Fionda Floriano, argento epr Andrea Marnicco e

bronzo per Sabbatini Sergio dell’Asd Gualdo Tadino.

Per la categoria a squadre primo posto all’Asd Gualdo Tadino, secondo

posto per il Friuli e terzo posto per l’Abruzzo. Sempre per la categoria

squadre prima classifica l’Asd Gualdo Tadino con Mario Rondelli, Sergio

Sabbatini, Silvano Pellizzon e Andrea Marnicco. Secondo team

classificato quello del Friuli con Marco Pascutti, Pier Bruno Geromin,

Mirco Marinelli e Enrico Mezzasoma. Terza classifica la compagine

dell’Abruzzo con Bruno Calzetta, Gabriele Celi, Michele Fiordi e Franco

Spina.

Nella fionda paralimpica primo posto per Daniele Principe, secondo posto

per Virginia Di Ilario e terzo posto per Camaioni Pietro dell’Asd La

Fionda Floriano.

Nella categoria femminile primo posto per Grattoni Susanna, secondo

posto per Romina Scardozzi. Nella categoria junior, infine, primo

classificato Daniel Shahini e secondo classificato Diego Fiordi.

A Campli, per la prima volta, si sono ritrovati fianco a fianco, i

fiondatori disabili insieme a quelli normodotati dopo la decisione

assunta dal Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico di

riconoscere la Figest quale disciplina sportiva associata paralimpica

per ben sette specialità tra cui, appunto, la fionda.

Ottima l’organizzazione dell’evento sportivo tricolore da parte dell’Asd

La Fionda Floriano del presidente Monika Sylwia Dzierzbicka. La squadra

capitanata da Giorgio Pompa si è avvalsa, come sempre, della grande

collaborazione del suo staff composto da Romina Scardozzi, Gabriele Celi

nella sua veste anche di vice presidente, Palermi Clemente, Bruno

Calzetta e Di Giangiacomo Pancrazio.

Grande la risposta del pubblico ma anche delle autorità locali:

all’appuntamento hanno portato il proprio saluto per conto

dell’Amministrazione comunale di Campli, che patrocinava l’iniziativa,

il sindaco Federico Agostinelli, il presidente del Coni Abruzzo, Enzo

Imbastaro, quello del Coni di Teramo, Italo Canaletti, il presidente

regionale del Cip, il Comitato Italiano Paralimpico, Mauro Sciulli, il

presidente regionale di Sport e Salute Abruzzo, Scognamiglio Domenico,

insieme al presidente nazionale della Figest, Casadidio Enzo, il vice

presidente federale Vitellozzi Valeriano, il presidente della specialità

fionda di Figest, Sabbatini Sergio, il responsabile regionale disabili

Di Domenico Maria e Marco Brunetti, presidente mondiale della Wsa, la

World Slinghshot Association.

