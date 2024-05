Francesco Cicchella in “Bis” – sabato 25 maggio al Teatro Nuovo

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 [image: image.png]

*COMUNICATO STAMPA*

*FRANCESCO CICCHELLA*

* protagonista sul palco del Teatro Nuovo con **“BIS”*

Sul palco del *Teatro Nuovo* irrompe lo *straordinario talento di Francesco

Cicchella*.

Il *poliedrico artista napoletano, attore, comico, imitatore, cantante e

musicista* sarà protagonista*, sabato 25 maggio*, del suo *spettacolo* “

*Bis*”, in tour nei teatri di tutt’Italia.

Un *one man show* *esilarante*, nel quale *Cicchella si gioca tutte le sue

carte* riproponendo i suoi *cavalli di battaglia *(come le parodie dei

cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e *performances

completamente inedite*. La *comicità si sposa con la musica*, come da

sempre nello stile del giovane *showman*, per dare vita ad uno *spettacolo

ricco di emozioni e risate*.

Sul *palco*, *oltre all’artista partenopeo*, che *firma anche la regia*,

troviamo la sua *fedele spalla Vincenzo De Honestis*, la *band diretta dal

maestro Paco Ruggiero* e *due ballerine, che impreziosiscono lo show con le

coreografie di Margherita Siesto*.

*Biglietti* su *ticketone* al link:

e al *botteghino del Teatro Nuovo* aperto dal lunedì al venerdì dalle 18

alle 19.30 e il martedì, giovedì e sabato anche di mattina dalle 11 alle

*Francesco Cicchella*

Sin da bambino appassionato di teatro, comincia a muovere i suoi primi

passi nel mondo dell’arte studiando pianoforte e canto jazz al

Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Nel 2007, all’età di 17

anni, vince il Premio Totò alla comicità e appare per la prima volta in tv

come ospite di una puntata di Cominciamo bene su Rai 3, in veste di

imitatore e cantante. Due anni dopo, nel 2009, vince la terza edizione del

Premio Alighiero Noschese ed entra a far parte del cast di Made in Sud

insieme a Vincenzo de Honestis, con il quale nel 2007 forma il duo “Doppia

Coppia”.

Nelle varie edizioni del programma Cicchella imita in chiave parodistica

Michael Bublé, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà.

Nel 2010 diventa parte del cast fisso del programma Stiamo tutti bene su

Rai 2.

Nel 2015 partecipa come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo,

imitando Michael Bublé insieme al “traduttore” Vincenzo de Honestis. Da

settembre a novembre dello stesso anno partecipa come concorrente al talent

di Rai1 condotto da Carlo Conti, Tale e quale show, vincendo la quinta

edizione. Torna poi nel 2016 nella fase finale della sesta edizione della

trasmissione per prendere parte al torneo e si classifica terzo; tra le sue

performance più apprezzate nel corso del programma, quelle nei panni di

Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga.

Il 31 dicembre 2015 è ospite al Capodanno con Gigi D’Alessio, in Piazza

della Libertà a Bari. Il 10 settembre partecipa come ospite alla finale di

Miss Italia riproponendo le sue interpretazioni di Massimo Ranieri e Bruno

Mars, mentre il 14 gennaio 2017 torna su Rai Uno ospite di Gigi Proietti

nella prima puntata del suo one man show Cavalli di battaglia, vestendo

ancora i panni di Ranieri. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1

Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Nel 2021 è nel cast di comici del programma di Italia 1 Honolulu con le

imitazioni di Achille Lauro e Ultimo. Il 13 febbraio 2022 partecipa in

qualità di ignoto alla trasmissione “Soliti Ignoti” su Rai1 e la

concorrente, l’attrice Gaia Girace, ne indovina l’identità. Il 15 maggio

2022 partecipa in qualità di imitatore di Achille Lauro e Ultimo alla

finale di Amici.

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

http://www.teatronuovomartinafranca.it