Falcone, Bonfrisco (Lega-ID): mi stringo alle famiglie, agli amici e ai collaboratori dei caduti per mano delle mafie

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Oggi sono trentadue anni dalla strage di #Capaci. Quel giorno Cosa nostra ammazzò Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della Polizia componenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

La Lega non dimentica coloro che hanno servito l’Italia e dedicano la vita a difendere lo Stato da chi vuole soggiogarlo tramite la paura, la violenza e la minaccia. Ma c’è di più: in Europa portiamo la cultura della sicurezza, della lotta alle mafie e ogni forma di criminalità organizzata che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno testimoniato. Il loro esempio ci guida.

In questa giornata di memoria collettiva del dolore che tutti proviamo, mi stringo alle famiglie, agli amici e ai collaboratori dei caduti per mano delle mafie.

Lo scrive sui social l’Europarlamentare del gruppo Lega-ID e candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 Anna Cinzia Bonfrisco