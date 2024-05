Campi Flegrei, Musumeci: serve evacuare la zona, lavoriamo con Prefertura

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

Sono stati realizzati migliaia di edifici nell’area dei Campi Flegrei,ci vivono 80mila persone. E’ l’eccessiva antropizzazione del territorio che andava impedita in passato e oggi crea problema ai fini del piano speditivo di evacuazione. Stiamo lavorando con prefettura, Comuni e Regione per definire un piano che se necessario andrà attuato” e lì “servono 500 mln per la sicurezza”. Così il ministro per la Protezione civile, Musumeci, dopo il vertice a Palazzo Chigi sullo sciame sismico a ovest di Napoli. “Chi vive lì sa dei rischi”.