SCIOPERO, IL MIT: “BENE IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO DI IMOLA A SALVINI, EQUILIBRIO TRA DIRITTI”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Grande apprezzamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le parole del sindaco di Imola, Marco Panieri, che ha pubblicamente ringraziato Matteo Salvini per l’intervento di ieri sera che ha formalizzato il rinvio dello sciopero ferroviario proclamato per domenica 19 e lunedì 20 e che avrebbe creato grandi problemi anche in considerazione del Gran Premio previsto proprio a Imola.

Il Mit conferma la determinazione di Salvini per trovare sempre un equilibrio tra diritto allo sciopero e diritto alla mobilità. Il tutto senza dimenticare che Salvini tiene in grande considerazione le richieste dei territori a partire dai sindaci.

Così una nota del Mit.