Città e territori, Cerreto (FdI): Più forza ai Comuni per far crescere l’Italia

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - «La forza dell'Italia risiede nella ricchezza dei suoi territori e nella vitalità delle sue comunità locali. I Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale per i cittadini e un laboratorio fondamentale di buon governo, nel quale le sfide quotidiane si traducono in risposte concrete. L'Osservatorio sulle Città promosso dall'UGL costituisce un'importante occasione di confronto tra amministratori, istituzioni e mondo del lavoro, favorendo la condivisione delle migliori esperienze amministrative e la costruzione di nuove prospettive di sviluppo, dando spazio a tematiche quali cultura, istruzione, infrastrutture e trasporti. Il Governo Meloni ha posto al centro della propria azione la valorizzazione dei territori, gli investimenti e il sostegno alle realtà produttive. Occorre proseguire su questa strada, garantendo ai cittadini opportunità di lavoro, servizi efficienti e condizioni per costruire il proprio futuro nelle comunità di appartenenza, senza rinunciare alla storia e all'identità delle nostre città. Rafforzare i Comuni significa rafforzare l'Italia, la sua coesione sociale e le sue prospettive di crescita».
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