Le leggende del golf si sfidano in Puglia nel Sergio Melpignano Senior Italian Open

*GOLF *

*Sergio Melpignano Senior Italian Open: le leggende del golf si sfidano in

Puglia*

*I campioni "over 50" dello Staysure Legends Tour scendono in campo, dal 22

al 24 ottobre, al San Domenico Golf, nel quinto evento stagionale

dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati*

*Nel field Costantino Rocca, Emanuele Canonica e lo scozzese Stephen

Gallacher, n°1 del circuito*

*Nella gara per amateur "Legends Experience" in campo anche il tennista

Fabio Fognini e gli ex calciatori Ruud Gullit, Roberto Donadoni, Mauro

Tassotti e Michele Paramatti*

L'Italian Pro Tour presented by Buccellati fa tappa in Puglia per il Sergio

Melpignano Senior Italian Open, torneo dello Staysure Legends Tour, che

vedrà i campioni "over 50" sfidarsi al San Domenico Golf di Savelletri di

Fasano (Brindisi) da giovedì 22 ottobre a sabato 24, poi i quattro giorni

di spettacolo si concluderanno domenica con la Pro Am. Il torneo si svolge

sulla distanza di 54 buche, 18 al giorno, senza taglio. Il montepremi è di

450.000 euro. È la quinta volta che il circolo pugliese ospita l'Open

nazionale delle "leggende", giunto alla 15ª edizione, dopo essere stato il

teatro di gioco nel 2021, 2023, 2024 e 2025. La manifestazione si svolge

nel nome e in memoria di Sergio Melpignano, fondatore del San Domenico

Golf, che, inaugurato nel 2003, ha dato ulteriore impulso allo sviluppo

della regione e si è subito affermato come scenario di importanti e

prestigiosi tornei. Il Sergio Melpignano Senior Italian Open è il quinto

dei sei eventi stagionali dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati, il

circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla

Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport

e i Giovani e con il supporto dell'Official Advisor Infront Italy.

*Stephen Gallacher, n°1 del circuito, guida il field* – In Puglia saranno

sul tee di partenza i protagonisti dello Staysure Legends Tour, tra i quali

sette tra i primi dieci dell'ordine di merito, quattro vincitori stagionali

e altrettanti past winner. Calamitano le attenzioni della vigilia lo

scozzese *Stephen Gallacher*, numero uno del ranking, il suo

connazionale *David

Drysdale* (n. 10), l'inglese *Peter Baker* (n. 7) e coloro che sono saliti

sul gradino più alto del podio, gli svedesi *Johan Edfors* (n. 2, unico con

due successi) e *Mikael Lundberg* (n. 3) e gli inglesi *Greg Owen* (n.

5) e *Simon

Griffiths* (n. 8). Da seguire anche il brasiliano *Adilson Da Silva*, il

gallese *Bradley Dredge*, il sudafricano *Keith Horne*, l'austriaco *Markus

Brier*, il neozelandese *Mark Brown* e gli inglesi *Matthew Cort*, *Andrew

Raitt* e *David Howell*, quest'ultimo recordman di presenze sul DP World

Tour con 726 presenze.

*I past winner* – Difende l'unico titolo sul circuito, in una stagione per

lui altalenante, l'inglese *Andrew Marshall*, 53enne di Sutton-in-Ashfield,

nel cui palmarès figurano due successi sul PGA EuroPro Tour e altrettanti

sul MENA Golf Tour. In campo altri tre giocatori a segno negli anni

precedenti: il tedesco *Thomas Gögele* (2024) e due autori di una

doppietta, lo statunitense *Clark Dennis* (2017, 2018) e il sudafricano *James

Kingston* (2021, 2023).

*Cinque italiani in gara *- Saranno cinque gli azzurri sul tee di partenza:

Costantino Rocca, Emanuele Canonica, Alessandro Tadini, Michele Reale e

Gianluca Pietrobono. *Costantino Rocca* (69enne bergamasco) è una figura

iconica del golf azzurro: è stato il primo italiano a disputare la Ryder

Cup nel 1993, scendendo in campo con il Team Europe anche nelle vittoriose

edizioni del 1995 e del 1997. Nelle sue 501 presenze sull'European Tour ha

collezionato cinque titoli e nella sua prima stagione sul Senior Tour, nel

2007, ha conquistato due tornei. *Emanuele Canonica* (piemontese di

Moncalieri, classe 1971) nel 2005 si è affermato nel Johnnie Walker

Championship a Gleneagles. Primatista Driving Distance delle statistiche

dell'European Tour per tre anni consecutivi, dal 1998 al 2000, nel 2009 ha

vinto il contest organizzato sulla pista dell'aeroporto spagnolo di

Castellon (904 yard con il drive). Canonica sta disputando una stagione

molto positiva sul circuito, come dimostrano i quattro piazzamenti tra i

dieci. Attualmente 15° nell'ordine di merito, ha l'obiettivo di mantenere

la 'carta' piena che verrà assegnata ai primi 20 del ranking finale.

Porteranno in campo tutta la loro esperienza internazionale *Alessandro

Tadini* (piemontese di Borgomanero, classe 1973, ha all'attivo 230 tornei

sull'European Tour e quattro titoli sul Challenge Tour), *Gianluca

Pietrobono* (romano, 58enne, oltre 200 gare tra European Tour, Challenge

Tour e Alps Tour) e *Michele Reale *(piemontese di Biella, 55 anni), che

nel 1997 ha alzato al cielo due trofei del Challenge Tour, classificandosi

al primo posto dell'ordine di merito.

*"Legends Experience": sul green anche Fabio Fognini e Ruud Gullit *– Oltre

alla classifica del torneo valido per lo Staysure Legends Tour, al San

Domenico Golf Scenderanno in campo anche 22 amateur che competeranno in una

graduatoria a parte nell'ambito della "Legends Experience". Tra di loro ci

sarà anche l'ex tennista *Fabio Fognini* e gli ex calciatori *Ruud Gullit*,*

Roberto Donadoni*,* Mauro Tassotti *e* Michele Paramatti*.

*"Future Legends": i golfisti del domani insieme ai fuoriclasse senza tempo

*–Tra passato, presente e futuro, otto giovani golfisti junior, in

rappresentanza della Macro Regione 7 avranno l'opportunità di giocare al

fianco dei campioni over 50, prendendo parte alla gara nei primi due round.

Gli otto giovani dilettanti, che si sfideranno in una classifica ad hoc,

sono Stefano Maria Salerno (Metaponto), Elio Stasi (Acaya), Vito Antonio

Vitone (San Domenico), Bruno Laporta (San Domenico), Luca Telesca (San

Domenico), Giovanni Paolo Marandino (Salerno), Nicolò Di Crescenzo (Il

Cerreto Miglianico), Francesco Coviello (Barialto).

*In campo nel ricordo di Sergio Melpignano *– Il torneo onora la memoria di

Sergio Melpignano, fondatore e promotore dello sviluppo del golf e del

turismo in Puglia. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno

permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla

valorizzazione del territorio.

*Il percorso *– San Domenico Golf, situato tra gli ulivi secolari e il mare

Adriatico della Puglia, è il prestigioso percorso disegnato dall'European

Golf Design di Londra. Fondato dall'avvocato Sergio Melpignano, offre

un'esperienza di gioco unica grazie al suo design da links mediterraneo e

alla vista sul mare da ogni buca, con scorci sull'antica città di Egnathia.

Sede del Grand Final del Challenge Tour dal 2005 al 2012, il San Domenico

Golf è certificato GEO per il suo impegno nella sostenibilità ambientale.

*I Partner -* L'Italian Pro Tour ha il supporto di: Buccellati (Presenting

Sponsor); Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Official Bank). Enel

(Official Sponsor); Unipol (Official Sponsor), GTZ Distribution – Nike

(Official Technical Supplier); Gazzetta dello sport (Media Partner),

Infront Italy (Official Advisor).

*21 ottobre 2026*