Le leggende del golf si sfidano in Puglia nel Sergio Melpignano Senior Italian Open

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - *GOLF *
*Sergio Melpignano Senior Italian Open: le leggende del golf si sfidano in
Puglia*
*I campioni "over 50" dello Staysure Legends Tour scendono in campo, dal 22
al 24 ottobre, al San Domenico Golf, nel quinto evento stagionale
dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati*
*Nel field Costantino Rocca, Emanuele Canonica e lo scozzese Stephen
Gallacher, n°1 del circuito*
*Nella gara per amateur "Legends Experience" in campo anche il tennista
Fabio Fognini e gli ex calciatori Ruud Gullit, Roberto Donadoni, Mauro
Tassotti e Michele Paramatti*
L'Italian Pro Tour presented by Buccellati fa tappa in Puglia per il Sergio
Melpignano Senior Italian Open, torneo dello Staysure Legends Tour, che
vedrà i campioni "over 50" sfidarsi al San Domenico Golf di Savelletri di
Fasano (Brindisi) da giovedì 22 ottobre a sabato 24, poi i quattro giorni
di spettacolo si concluderanno domenica con la Pro Am. Il torneo si svolge
sulla distanza di 54 buche, 18 al giorno, senza taglio. Il montepremi è di
450.000 euro. È la quinta volta che il circolo pugliese ospita l'Open
nazionale delle "leggende", giunto alla 15ª edizione, dopo essere stato il
teatro di gioco nel 2021, 2023, 2024 e 2025. La manifestazione si svolge
nel nome e in memoria di Sergio Melpignano, fondatore del San Domenico
Golf, che, inaugurato nel 2003, ha dato ulteriore impulso allo sviluppo
della regione e si è subito affermato come scenario di importanti e
prestigiosi tornei. Il Sergio Melpignano Senior Italian Open è il quinto
dei sei eventi stagionali dell'Italian Pro Tour presented by Buccellati, il
circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla
Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport
e i Giovani e con il supporto dell'Official Advisor Infront Italy.
*Stephen Gallacher, n°1 del circuito, guida il field* – In Puglia saranno
sul tee di partenza i protagonisti dello Staysure Legends Tour, tra i quali
sette tra i primi dieci dell'ordine di merito, quattro vincitori stagionali
e altrettanti past winner. Calamitano le attenzioni della vigilia lo
scozzese *Stephen Gallacher*, numero uno del ranking, il suo
connazionale *David
Drysdale* (n. 10), l'inglese *Peter Baker* (n. 7) e coloro che sono saliti
sul gradino più alto del podio, gli svedesi *Johan Edfors* (n. 2, unico con
due successi) e *Mikael Lundberg* (n. 3) e gli inglesi *Greg Owen* (n.
5) e *Simon
Griffiths* (n. 8). Da seguire anche il brasiliano *Adilson Da Silva*, il
gallese *Bradley Dredge*, il sudafricano *Keith Horne*, l'austriaco *Markus
Brier*, il neozelandese *Mark Brown* e gli inglesi *Matthew Cort*, *Andrew
Raitt* e *David Howell*, quest'ultimo recordman di presenze sul DP World
Tour con 726 presenze.
*I past winner* – Difende l'unico titolo sul circuito, in una stagione per
lui altalenante, l'inglese *Andrew Marshall*, 53enne di Sutton-in-Ashfield,
nel cui palmarès figurano due successi sul PGA EuroPro Tour e altrettanti
sul MENA Golf Tour. In campo altri tre giocatori a segno negli anni
precedenti: il tedesco *Thomas Gögele* (2024) e due autori di una
doppietta, lo statunitense *Clark Dennis* (2017, 2018) e il sudafricano *James
Kingston* (2021, 2023).
*Cinque italiani in gara *- Saranno cinque gli azzurri sul tee di partenza:
Costantino Rocca, Emanuele Canonica, Alessandro Tadini, Michele Reale e
Gianluca Pietrobono. *Costantino Rocca* (69enne bergamasco) è una figura
iconica del golf azzurro: è stato il primo italiano a disputare la Ryder
Cup nel 1993, scendendo in campo con il Team Europe anche nelle vittoriose
edizioni del 1995 e del 1997. Nelle sue 501 presenze sull'European Tour ha
collezionato cinque titoli e nella sua prima stagione sul Senior Tour, nel
2007, ha conquistato due tornei. *Emanuele Canonica* (piemontese di
Moncalieri, classe 1971) nel 2005 si è affermato nel Johnnie Walker
Championship a Gleneagles. Primatista Driving Distance delle statistiche
dell'European Tour per tre anni consecutivi, dal 1998 al 2000, nel 2009 ha
vinto il contest organizzato sulla pista dell'aeroporto spagnolo di
Castellon (904 yard con il drive). Canonica sta disputando una stagione
molto positiva sul circuito, come dimostrano i quattro piazzamenti tra i
dieci. Attualmente 15° nell'ordine di merito, ha l'obiettivo di mantenere
la 'carta' piena che verrà assegnata ai primi 20 del ranking finale.
Porteranno in campo tutta la loro esperienza internazionale *Alessandro
Tadini* (piemontese di Borgomanero, classe 1973, ha all'attivo 230 tornei
sull'European Tour e quattro titoli sul Challenge Tour), *Gianluca
Pietrobono* (romano, 58enne, oltre 200 gare tra European Tour, Challenge
Tour e Alps Tour) e *Michele Reale *(piemontese di Biella, 55 anni), che
nel 1997 ha alzato al cielo due trofei del Challenge Tour, classificandosi
al primo posto dell'ordine di merito.
*"Legends Experience": sul green anche Fabio Fognini e Ruud Gullit *– Oltre
alla classifica del torneo valido per lo Staysure Legends Tour, al San
Domenico Golf Scenderanno in campo anche 22 amateur che competeranno in una
graduatoria a parte nell'ambito della "Legends Experience". Tra di loro ci
sarà anche l'ex tennista *Fabio Fognini* e gli ex calciatori *Ruud Gullit*,*
Roberto Donadoni*,* Mauro Tassotti *e* Michele Paramatti*.
*"Future Legends": i golfisti del domani insieme ai fuoriclasse senza tempo
*–Tra passato, presente e futuro, otto giovani golfisti junior, in
rappresentanza della Macro Regione 7 avranno l'opportunità di giocare al
fianco dei campioni over 50, prendendo parte alla gara nei primi due round.
Gli otto giovani dilettanti, che si sfideranno in una classifica ad hoc,
sono Stefano Maria Salerno (Metaponto), Elio Stasi (Acaya), Vito Antonio
Vitone (San Domenico), Bruno Laporta (San Domenico), Luca Telesca (San
Domenico), Giovanni Paolo Marandino (Salerno), Nicolò Di Crescenzo (Il
Cerreto Miglianico), Francesco Coviello (Barialto).
*In campo nel ricordo di Sergio Melpignano *– Il torneo onora la memoria di
Sergio Melpignano, fondatore e promotore dello sviluppo del golf e del
turismo in Puglia. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno
permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla
valorizzazione del territorio.
*Il percorso *– San Domenico Golf, situato tra gli ulivi secolari e il mare
Adriatico della Puglia, è il prestigioso percorso disegnato dall'European
Golf Design di Londra. Fondato dall'avvocato Sergio Melpignano, offre
un'esperienza di gioco unica grazie al suo design da links mediterraneo e
alla vista sul mare da ogni buca, con scorci sull'antica città di Egnathia.
Sede del Grand Final del Challenge Tour dal 2005 al 2012, il San Domenico
Golf è certificato GEO per il suo impegno nella sostenibilità ambientale.
*I Partner -* L'Italian Pro Tour ha il supporto di: Buccellati (Presenting
Sponsor); Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Official Bank). Enel
(Official Sponsor); Unipol (Official Sponsor), GTZ Distribution – Nike
(Official Technical Supplier); Gazzetta dello sport (Media Partner),
Infront Italy (Official Advisor).
*21 ottobre 2026*