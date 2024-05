Maltempo, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco segue l’emergenza in Lombardia: “Oltre 400 interventi, rafforzato il personale, in arrivo moduli per rischio acquatico”

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO

Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Prisco:

Il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco è in costante

contatto con i vigili del fuoco dei comandi lombardi che stanno

fronteggiando l’emergenza maltempo.

“Diverse squadre sul territorio – spiega Prisco – hanno effettuato oltre

400 interventi per mettere in sicurezza persone e luoghi colpiti nelle

scorse ore dalle forti precipitazioni e dalle conseguenti inondazioni. Al

momento non si registrano feriti, anche se a Milano e Monza sono ancora in

corso diversi interventi, per questo sono stati rafforzati i turni del

personale e sono in arrivo i moduli per fronteggiare il rischio acquatico.

A Varese la situazione va migliorando. Oltre 50 gli interventi in Veneto,

in particolare nel padovano e a Rovigo”.

*E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.*

