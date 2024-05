(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

Camera dei Deputati

Roma, Casu (Pd), solidarietà a Gualtieri per vili attacchi, politica e istituzioni siano uniti nella condanna

“Un forte messaggio di vicinanza, solidarietà e sostegno al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le gravi minacce che ha subito oggi”. Così il gruppo del Partito democratico della Camera, per voce del componente dell’ufficio di presidenza, il deputato Andrea Casu, è intervenuto in aula a Montecitorio stigmatizzando “l’aggressione che il sindaco ha ricevuto sui social dopo aver presentato un importante progetto di rigenerazione urbana a Tor Bella Monaca. È importante – ha concluso Casu – che davanti a queste vili intimidazioni le istituzioni e le forze politiche siano unite nella condanna: non dobbiamo abbassare la guardia davanti a questi pericolosi messaggi di violenza”

