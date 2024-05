Nuovo polo sportivo e natatorio località Muggiò – Istanza preliminare

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Como, 13 maggio 2024 – Il Comune di Como ha ricevuto in data 7 maggio 2024 da una primaria ESCo (Energy Service Company) un’istanza preliminare finalizzata alla presentazione di una successiva proposta di partenariato pubblico-privato avente a oggetto la realizzazione, il finanziamento, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo centro natatorio e un nuovo palazzetto dello sport.

L’Istanza contiene un master plan progettuale e una stima di investimento complessivo di circa 39 milioni di euro con relativo quadro economico generale.

Il progetto prevede una sostanziale riqualificazione urbanistica dell’area, comprensiva di realizzazione dei suddetti impianti sportivi, parcheggio a raso ed ottimizzazione della viabilità.

Questa mattina il Sindaco, l’assessore alle Opere Pubbliche e il dirigente delle Opere Pubbliche del Comune di Como si sono recati in Regione per un primo confronto a seguito del quale si è fissata per il prossimo 15 maggio una sessione di confronto tra soli tecnici allo scopo di verificare sia la sostenibilità economica del progetto che gli eventuali prossimi passi da compiere.

