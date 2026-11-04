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Politica Interna

DDL CAREGIVER, GUIDOLIN (M5S): NON AFFRONTA PROBLEMI, SERVE INTERVENTO STRUTTURALE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - ROMA, 3 NOVEMBRE 2026 – "Una legge sui caregiver che non affronta concretamente il diritto al sollievo e la conciliazione tra vita familiare e lavoro rischia di lasciare senza risposte proprio chi ogni giorno sostiene il peso dell'assistenza. Parliamo di milioni di persone, soprattutto donne, che troppo spesso sono costrette a ridurre l'orario di lavoro, rinunciare alla propria occupazione o sacrificare ogni spazio di vita personale per prendersi cura di un familiare. Il riconoscimento del ruolo del caregiver non può esaurirsi in una dichiarazione di principio o in misure destinate a una platea estremamente limitata. Servono interventi strutturali: servizi di sollievo accessibili, sostegni che consentano di conciliare responsabilità di cura e attività lavorativa, maggiore flessibilità organizzativa e tutele che impediscano alla cura di trasformarsi in una condanna all'esclusione dal lavoro. Sono obiettivi che il M5S ha posto anche al centro del proprio programma e che devono trovare spazio in una riforma attesa da anni. Chi si prende cura degli altri non può essere lasciato solo, né essere costretto a scegliere tra il proprio lavoro, la propria salute e gli affetti. È su questi diritti che chiediamo al Parlamento di intervenire con serietà, superando una visione meramente assistenzialistica e riconoscendo finalmente il valore sociale del lavoro di cura". Lo afferma in una nota la senatrice del M5S Barbara Guidolin, componente della 10a commissione.

(AGENPARL)
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