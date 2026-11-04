Audizioni su cure palliative – Mercoledì alle 14 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Mercoledì 4 novembre la Commissione Affari sociali della Camera svolge le seguenti audizioni nell'ambito della proposta di legge recante "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative":
ore 14 Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI) –
ore 14.20 Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di bioetica e diritti umani
ore 14.30 Giorgia Brambilla, consulente di etica clinica