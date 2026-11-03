Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Strada (Pd): Inchiesta allarmante, fare luce su uso fondi Frontex per droni e complicità Ue nei respingimenti

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Delegazione PD al Parlamento Europeo

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
 
"Quello che emerge dall'inchiesta realizzata dal laboratorio di ricerca Liminal, con la collaborazione di IrpiMedia, è preoccupante. Da quando nel 2017 Frontex ha iniziato a effettuare sorveglianza aerea nel Mediterraneo Centrale, i fondi sono lievitati del 2650% in dieci anni, dai 12 milioni del 2018 ai 330 stanziati per il prossimo anno.

Si tratta di droni, aerei e apparecchiatura digitale che sono fornite da Leonardo o Airbus, ma anche da società israeliane come Advanced Technology Center, Israel Aerospace Industries Limited ed Elbit Systems, a loro volta coinvolte nell'occupazione illegale della Cisgiordania e nei crimini commessi a Gaza.

Trovo spaventoso non solo questo aumento di bilancio, ma il fatto che le informazioni raccolte dalla sorveglianza aerea poi risultino cruciali per consentire le intercettazioni delle imbarcazioni dei migranti da parte delle autorità tunisine e libiche. Queste operazioni si configurano come violazioni del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti fondamentali relativi al principio di non respingimento e al divieto di tortura. Ricordo inoltre che la collaborazione tra Frontex e le autorità libiche è già al centro di un caso legale portato dinanzi alla Corte Ue. La storia ci chiamerà a dare conto e, di questo passo, l'Ue si farà trovare dalla parte sbagliata".

 
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Delegazione PD al Parlamento Europeo, Rue Wietz, 60, Bruxelles, 1050 BE Bruxelles

Messaggio inviato con MailUp®

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl