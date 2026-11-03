Comunicato Novello in festa resoconto cs 3-11-2026 ad

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, nel centro storico di Leverano, torna "Novello in Festa", la rassegna dei vini rossi del Salento, organizzata dalla Pro Loco di Leverano, in collaborazione con il Comune di Leverano e con il patrocinio di Provincia di Lecce, di Confcommercio Lecce e Camera di Commercio di Lecce.
Giunta alla sua XXVIII edizione, la manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce, dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, dall'assessore del Comune di Leverano Carmine Antonio Muci, dal presidente della Pro Loco di Leverano Giuseppe Notarnicola e dal direttore di Confcommercio Lecce Federico Pastore.
Il presidente dell'Ente Fabio Tarantino ha evidenziato: "Novello in Festa porta nel centro storico di Leverano il lavoro delle cantine e dei viticoltori, rendendo visibile il peso della produzione vinicola nell'economia del territorio. È anche l'occasione per richiamare questioni decisive per il futuro del settore, dall'aumento dei costi agli effetti della crisi climatica, dalla giusta remunerazione del lavoro agricolo al ricambio generazionale. Sono problemi che richiedono politiche strutturali, capaci di garantire redditività alle imprese e prospettive a chi sceglie di investire nella terra. La Provincia di Lecce sostiene questa manifestazione nella convinzione che il futuro dell'agricoltura salentina debba tornare al centro delle scelte di sviluppo del territorio".
Tre giorni di eventi, degustazioni e spettacoli celebreranno le eccellenze vitivinicole del territorio, in una cornice che unisce tradizione locale e respiro internazionale. L'edizione di quest'anno si caratterizza per una forte impronta ecologica all'insegna dello slogan "Meno spreco, meno rifiuti, meno plastica": obiettivo, promuovere una festa pienamente rispettosa dell'ambiente e del decoro urbano.
L'inaugurazione della rassegna, con la partecipazione del presidente della Provincia Fabio Tarantino, si terrà venerdì 6 novembre, alle ore 18, presso Palazzo Gorgoni. Alle ore 18.30 l'apertura della mostra "Il Tesoro di Bacco", a cura di ConfArtigianato Lecce, arricchita dalla firma di un Protocollo d'intesa con delegazioni provenienti da Spagna e Turchia. Alle ore 19.30 si apriranno le porte del Salone dei Vini del Salento, presso il Convento Santa Maria delle Grazie, cui seguirà (ore 20) l'apertura degli stand enogastronomici e degli spazi espositivi nel borgo antico.
Le serate saranno animate dalla presenza degli artisti di strada, tra cui Maori fire and led, Mago Milo e Prisca, e dalle esibizioni di gruppi di musica popolare e folkloristica, come I Pizzicati, I Calanti, Stella Grande, Jonica Popolare, i Kardia e la Mediterranean Psychedelic Orkestra.