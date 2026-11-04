(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - in allegato e in calce alla presente il comunicato stampa su quanto in
oggetto.
Le foto scattate nell'occasione da Marco Grisoli sono disponibili nella
seguente cartella drive:
*Oggetto: Allenarsi all'aperto sul Pubblico Passeggio, inaugurata la nuova
area fitness nel Bastione Corneliana*
Taglio del nastro, questa mattina, per la nuova area fitness a cielo aperto
allestita nella cornice del Bastione Corneliana, sul Pubblico Passeggio,
realizzata dal Comune di Piacenza con il contributo dei fondi nazionali
destinati al progetto "Sport di tutti – Parchi", gestiti da Sport e Salute
Spa in collaborazione con Anci Emilia Romagna: un cofinanziamento di 16
mila euro che si aggiunge ai 46.466,78 euro a carico dell'Amministrazione,
comprensivi – oltre all'acquisto e alla collocazione delle attrezzature,
condivisa al 50% con Sport e Salute – delle opere edili propedeutiche
all'installazione dei macchinari, della rifinitura e del ripristino del
manto erboso, nonché della posa della necessaria pavimentazione antitrauma.